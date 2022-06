Obviněných v tomto případu (jehož základem se zdají být zakázky pražského dopravního podniku) je ale více – a patří k nim také podnikatel Zakaría Nemrah. Právě na něj měl Lichtneger přednedávnem převést jednu ze svých firem. Tohle zjištění, potvrzené z veřejně dostupných rejstříků, znamenalo podle Bendlových slov obrovské zklamání a ztrátu důvěry.

Krajským radním to stačilo k tomu, aby jednomyslně rozhodli o jeho odvolání. Byť Pecková připouští, že informací není mnoho (a nevylučuje ani možný pracovněprávní spor), nynější krok vidí jako správný: pokud se objeví jen stín podezření, je na místě konat. Hejtmanka také potvrdila, že první informace k tomu, jak se policie zajímá o ředitele KSÚS, se vedení kraje dozvědělo z médií. Žádost o konkrétní informace osobně koncem minulého týdne poslala dozorujícímu státnímu zástupci i řediteli Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ); zatím bez odezvy. „Očekávám ale zamítavou odpověď,“ konstatovala s tím, že nejspíš obdrží sdělení, že s ohledem na probíhající trestní řízení nelze nic bližšího uvést – jakkoli se aktuální vyšetřování odehrává téměř v on-line přenosu do médií.

U silničářů jde policii o tři lidi

Už minulý týden v pátek se zástupci vedení kraje s Lichtnegerem setkali; den poté, co se v říčanském sídle KSÚS objevili kriminalisté z NCOZ. Nic konkrétního se prý však od něho nedověděli. Ředitel správy silnic odkázal na fakt, že podepsal policii mlčenlivost. Už v pátek ho nicméně radní „postavili mimo výkon povolání“ – s tím, že jde zatím o preventivní krok.

Hovořit o aktuálním vývoji přímo s Lichtnegerem se Deníku v úterý nepodařilo. Mobilní telefon nechal vyzvánět, ale nezvedl. Jeho asistentka Kamila Černá Deníku řekla, že ho nelze kontaktovat ani jejím prostřednictvím.

Hejtmanka Pecková připomněla, že detektivové NCOZ se v sídle správě sinic podle informací z médií zajímají ještě o další dva lidi. Ti jsou však v pozici zaměstnanců, a tudíž nespadají do personální pravomoci krajských radních. Jejich další budoucnost v organizaci by měl řešit nadřízený – nejspíš přímo nový ředitel Čermák, až se ujme své funkce. Radní Bendl upřesnil, že jeden z těchto lidí měl vykonávat ekonomický dozor u některých zakázek silničářů.

Kraj dále ustanoví kontrolní skupinu, která má poměry v organizaci a její činnost prověřit. Budou v ní zastoupeni mimo jiné členové dozorčí rady (tu pro KSÚS v minulosti zřídilo krajské zastupitelstvo, i když to u příspěvkových organizací nebývá obvyklé) i odborníci z odboru dopravy krajského úřadu. Aktuálně však není na pořadu dne debata o konkrétním podezření, které by se vztahovalo k některé zakázce KSÚS.

Kraj bude hledat nového ředitele

Nového šéfa s trvalejším mandátem než nyní dočasně jmenovaný Čermák by KSÚS podle odhadu radního Bendla mohla získat v řádu měsíců. Návrh na vypsání výběrového řízení bude předkládat kolegům v radě kraje hned v příštím týdnu.

Lichtneger, který byl do čela KSÚS vybrán loni v únoru, přešel do služeb Středočeského kraje ze stejné pozice v Karlovarském kraji. Jako nejvhodnějšího z devíti kandidátů přihlášených do konkursu ho doporučila 11členná výběrová komise, v níž měli zastoupení lidé z oboru i personálních agentur. Krajští radní tehdy tuto volbu schválili rovněž jednomyslně. Deníku hejtmanka Pecková řekla, že v době výběrového řízení k jeho osobě – stejně jako k většině dalších uchazečů – přicházely anonymy; ty však nic z nyní řešených souvislostí nezmiňovaly ani náznakem. „Tahle podání, jimž jsme ale nepřikládali žádnou váhu, se týkala hlavně jeho údajných vazeb na ANO ve vedení Karlovarského kraje,“ upřesnila.

S odkazem na tehdejší výběrové řízení také připomněla, že hledat šéfa krajské správy silnic není jednoduché. Není to nabídka pro „lidi z ulice“. Musí jít o zkušeného manažera, který prokázal, že zvládne řídit organizaci s půlmiliardovým rozpočtem – avšak současně je třeba mít na paměti, že správa silnic je svou činností velmi specifická. „Bankovní manažer se nepřihlásí,“ konstatovala hejtmanka.