Už s předstihem bylo prezentaci Střední Čechy královské možné najít na webu krajské turistické centrály na adrese centralbohemia.cz (či nově, chcete-li, také strednicechy.cz). I s odkazy na bližší informace o šlechtických sídlech, královských městech, královských hradech či přemyslovských hradištích. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) k tomu připomíná: „Střední Čechy disponují nejvyšší koncentrací hradů a královských měst v republice.“

Veletržní expozici na Holiday World vévodí repliky dvou panovnických korun: císařské a královské, které jsou běžně uloženy v Galerii Středočeského kraje GASK v Kutné Hoře, avšak často se půjčují i do muzeí a na prezentační akce. I když jde o kopie, jsou příliš cenné na to, aby se návštěvníkům mohly dostat do rukou. Zůstanou ve vitrině, střežené 24 hodin denně.

Na středočeském stánku 2A09, otevření jehož expozice v Hale 2 ozdobí svým výkonem zpěvačka Eva Kleinová představující písně z muzikálu Noc na Karlštejně a vystoupí i trubači, se však zájemci z řad návštěvníků veletrhu mohou dosyta vyřádit ve fotokoutku se stylizovaným trůnem a s historickými kostýmy z opravdového zámku: i když jde o nově ušité šaty inspirované vzory z minulých staletí, přijíždí s nimi tým ze zámku Loučeň.

Novinky letošní sezony

Královský námět bude hlavním tématem novinek pro letošní turistickou sezonu, podotkla ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu Zuzana Vojtová. Ze zbrusu nových materiálů, na nichž taktak stačily oschnout tiskařské barvy, upozornila na image brožuru Střední Čechy královské a na publikaci Královské stezky a města s představením nabídky významných historických měst i jejich okolí.

Zalistovat jimi však mohou nejen návštěvníci veletrhu. Udělat to může každý – a klidně i z pohodlí domova. Publikace jsou totiž v elektronické podobě dostupné na webu krajské turistické centrály. Novými materiály jsou také trhací mapa či brožura, jejíž obsah shrnuje název dvěma slovy: Filmová místa. Rovněž Cyklovýlety s 11 trasami různé obtížnosti představují úplnou novinku.

Ředitelka Vojtová však také připomněla nově připravenou mapu středočeských kempů, jež jistě bude hitem, jak už dává tušit zájem, který o ni mají v Německu. Spolehlivým tahákem osvědčeným už léta jsou rovněž cyklomapy.

Jestliže byla loni jako symbol volnočasové nabídky ve středních Čechách a vůbec všech zdejších atraktivit prezentována kreslená postavička pratura Karlíka, neznamená to, že by s novým turistickým konceptem královských středních Čech Karlík takříkajíc uhynul. Ředitelka Vojtová řekla Deníku, že se tento symbol bude užívat dál. „Ve vztahu k nabídkám směrovaným na děti a ke sportovně-rekreačnímu areálu Vrchbělá – tam je to smysluplné,“ konstatovala.