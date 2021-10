Ve středních Čechách je připraven rozmanitý program, kdy si přijdou na své nejen děti, ale i dospělí, připomněla k možnostem plánování, kam vyrazit, Linda Dlouhá ze Středočeské centrály cestovního ruchu. „Na zámku Loučeň na Nymbursku se uskuteční Čokoládové podzimní prázdniny, v HistoryParku v Ledčicích na Mělnicku připravují Podzimní prázdniny s divadlem. Vyrazit se dá do řady muzeí a galerií, které jsou zapojeny do akce Den Středočeského kraje – a na 28. 10. tak nabízejí nejen vstupné zdarma nebo za symbolickou cenu, ale také řadu doprovodných akcí,“ nabízí konkrétní podněty.

Že podzimní prázdniny mohou chutnat po čokoládě, potvrzuje speciální program loučenského zámku, připravený od 27. do 31. října s prohlídkami vždy od 11 do 16 hodin. Průvodci v roli postav z domácnosti knížecí rodiny Thurn-Taxisů návštěvníky seznámí nejen s historií této památky, ale i čokolády. Samozřejmě to nezůstane bez ochutnávky. „Na Loučeni se podzimní prázdniny dají trávit i příjemně na čerstvém vzduchu blouděním ve zdejších labyrintech a bludištích. U nich jsou připojeny fotopointy jejich protějšků z celého světa, díky kterým tu je možné podniknout i jakousi cestu kolem světa během pár hodin,“ přibližuje Dlouhá také nabídku zámeckého parku.

Divadlo s výhledem na horu Říp

Ledčický archeopark na severu Mělnicka, který nabízí pohledy do minulosti i výhled na horu Říp, bude mít od středy až do neděle otevřeno vždy od 10 do 17 hodin. Návštěvníci všeho věku se mohou těšit na vykopávky, experimentování, keramickou dílnu, lukostřelbu – a ve státní svátek 28. 10. také na premiérové divadelní představení Bílá kočička od Ilegumovy divadelní společnosti (hrát se bude od 11 a od 14 hodin). Příznivou zprávou je, že ani případné nepříznivé počasí neznamená problém – většina stanovišť je krytá.

Ve státní svátek 28. 10. se tradičně koná Den Středočeského kraje, kdy mnohá muzea nejen připravují mimořádný program pro všechny věkové skupiny. Vstupné do objektů navíc bývá za symbolickou cenu – nebo i zdarma. „Zapojují se České muzeum stříbra v Kutné Hoře, Hornické muzeum Příbram, Muzeum Mladoboleslavska a Muzeum Podblanicka, regionální muzea v Mělníce, Jílovém u Prahy a Kolíně, Muzeum Českého krasu v Berouně, Oblastní muzeum Praha-východ, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Muzeum T.G.M. Rakovník i tamní Rabasova galerie, Galerie středočeského kraje GASK v Kutné Hoře či památníky Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše a Antonína Dvořáka v Příbrami,“ vypočetla Dlouhá.

Vedoucí marketingu Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek navíc připomíná, že ideální je také trávit podzimní prázdniny v přírodě, která stále hraje všemi barvami. „Nepřeberné množství značených turistických tras je možné najít například na Kokořínsku, ve stále málo objevených Brdech, v hustých křivoklátských lesích nebo třeba v Kraji blanických rytířů pod bájnou horou Blaník,“ přichází s několika podněty. „Na našich stránkách www.strednicechy.cz nabízíme tipy na více než výletů,“ upozornil.