Ceny podle ní zůstávají stejné jako v minulém roce, přestože se v Česku hojně zdražuje. „Náklady na práci se zvýšily o deset procent, na energie o padesát procent. Navzdory tomu si můžeme dovolit nezdražit," potvrdila Hančová.

U jahod také zatím farmáři nemuseli sáhnout k omezení pěstování podobně jako se děje u jiných druhů ovoce i zeleniny.

Přestože jsou české jahody z Vraňan dražší než dovezené ze Španělska a jiných zahraničních zemí, mají je Češi rádi. A tak se v obchodě, známém jako jahodárna, tvoří dlouhé fronty s košíky. Každodenní nápor potvrdila jedna ze zaměstnankyň prodejny. „Je to týden, co jsme oznámili začátek sezony, a nával lidí je neskutečný. Až bych to nazvala masakrem," poznamenala.

Nepříznivé počasí samosběr oddálilo

I ve zdejší kavárně, která nabízí různé pochoutky, teď především jahodové, začala naplno hlavní sezona. Při čekání na jahody se šlehačkou, jahodovou panacottu či domácí jahodové knedlíky se návštěvníci musí obrnit trpělivostí.

Největší nápor čeká jahodárna zhruba za tři týdny, kdy bude zahájen samosběr. Na hlavní sezonní akci se zaměstnanci farmy předem chystají. Na sběr oblíbeného ovoce se lidé sjíždějí ze všech koutů České republiky.

Termín zahájení samosběru se letos kvůli nepříznivému počasí oddaluje. „Zatím čekáme, jaký bude víkend, kdy má být teplé počasí. To by mělo samosběr uspíšit. I tak to vidím reálné tak kolem 10. června," odhadl Radek Hanč, spolumajitel farmy. Zda i u jahod ze samosběru zůstanou ceny stejné jako před rokem, zatím není jasné.

Farma připomíná zábavní park pro děti

Vraňanská farma už není dávno jen o prodeji ovoce a zeleniny. Pořádá sezonní kulturní akce, většinou s doprovodným programem pro malé zákazníky. Také proto se v areálu rozšířila nabídka právě pro děti. Vedle skákacího hradu a starších skluzavek tam nechali Hančovi postavit velké prolézačky připomínající atrakce v zábavních parcích. Jejich provoz byl zahájen v tomto týdnu stylově - s nabídkou prvních jahod.

Recept na kynuté knedlíky s jahodami

Ingredience: 300 g hrubé mouky, 300 g polohrubé mouky, 300 ml vlažného mléka, 5 lžic moučkového cukru, 42 g droždí, 2 vejce, čerstvé jahody, tvaroh na strouhání, sůl



Postup: Prosejte mouku a udělejte v ní důlek, do kterého rozdrobte droždí. Přidejte lžíci cukru, špetku soli, část vlažného mléka a nechte vzejít kvásek. Poté přidejte vejce, zbytek cukru a mléka a vypracujte vláčné těsto, které nechte asi 45 minut kynout. Těsto rozválejte, rozkrájejte na čtverce, ty naplňte jahodou a dobře zabalte. Knedlíky vařte asi 15 minut. Podávejte posypané strouhaným tvarohem, moučkovým cukrem a přelité máslem.