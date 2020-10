Smart akcelerátor II – Asistence. Tahle slova mohou nezasvěcenému znít tak trochu i jako zaklínadlo. A vlastně tak i mohou fungovat: přičarovat peníze. Jde o program poskytování dotací z krajského rozpočtu na podporu inovačního prostředí ve středních Čechách.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Jeho posláním je mimo jiné podpořit spolupráci mezi výzkumným, podnikatelským a veřejným sektorem a vznik nových inovačních podniků. Žádat o příspěvky na přípravu takovýchto záměrů je možné až do dubna 2022, přičemž k dispozici mohou být částky od 150 tisíc korun do půl milionu. Pravidla programu stanoví, že pokud je žadatelem o dotaci podnikatelský subjekt, může být příspěvek poskytnut do výše maximálně 85 procent výdajů; v případě veřejných (veřejnoprávních) subjektů může podíl dotačních peněz na celkových nákladech v rámci příprav projektu dosahovat až 95 procent.