Kromě Benešovska, kde akutní respirační infekce ustoupily díky výraznému poklesu mezi dospělými, řádila tato onemocnění po celém kraji nebývalou měrou. Hygienici, kteří vyhodnocují údaje o pacientech od praktických lékařů i pediatrů, pro ostatní okresy spočítali nárůst nemocnosti v řádu desítek procent. Vysokých desítek: ve třech případech dokonce přes sto. Z pohledu celého kraje dosahuje vzestup nemocnosti ve druhém kalendářním týdnu ve srovnání s týdnem předchozím rovných 63 procent.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

V praxi to nicméně znamená vlastně jen návrat k nemocnosti, jaká byla běžná v předvánočním období. Celková nemocnost aktuálně dosahuje 939 případů v přepočtu na sto tisíc obyvatel – čili lékaře kvůli těmto onemocněním vyhledal zhruba jeden člověk ze sta. „Nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Příbram, nejnižší v okrese Nymburk,“ konstatovala Lilian Rumlová z krajské hygienické stanice. Připomněla dále, že nejvyšší počet onemocnění je mezi předškoláky – ve věkové skupině dětí do pěti let.