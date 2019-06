Od pátku do neděle se na bývalém vojenském letišti Boží Dar u Milovic koná multižánrový festival Votvírák, který většině fanoušků není třeba sáhodlouze představovat. „I když svoji festivalovou sezonu už s největší pravděpodobností „otevřeli“, není nic proti ničemu s „otvíráním“ pokračovat,“ podotkla Kubíčková. A rozmanitost interpretů potvrdila výběrem několika hvězd z pestrého programu: Kryštof, Divokej Bill, Wohnout, Mandrage, Mirai, Skyline, Imodium, Vypsaná fiXa, Rytmus, PSH, Horkýže slíže, Mňága a Žďorp, Sto zvířat, Gaia Mesiah, Xindl X, Jaroslav Uhlíř, Hana Zagorová… To je podle jejích slov zárukou, že složení účinkujících osloví diváky různého věku i s rozdílným vkusem. Navíc jsou připraveny i herní zóny, možnost vyzkoušet různé adrenalinové sporty, navštívit tvůrčí dílny nebo pouťové atrakce.

Hudební zážitky zcela jiného druhu nabídne Operní týden Kutná Hora. Ten začíná v sobotu – a program tvá do neděle, avšak až do té v příštím týdnu. „Vznešené prostředí historického centra Kutné Hory je tou nejlepší kulisou pro vzletné árie,“ připomněla Kubíčková. Operní týden, jak upozornila, však osloví diváky nejen místem svého konání, ale i složením účinkujících; jméno vedle jména jsou zárukou vynikajících zážitků. Už zahajovací vystoupení je nazvané příznačně: Králové opery – koncert tří tenorů. Druhý večer nabídne ve středu Poctu Antonínu Dvořákovi – a pro závěrečný večer byla zvolena opera Trubadúr od Giuseppe Verdiho.

Doby, kdy opera, jak ji známe dnes, byla ještě hudbou neznámé budoucnosti, přiblíží v sobotu v Rožmitále pod Třemšínem historická Slavnost královny Johanky. Památku Johany z Rožmitálu, druhé manželky Jiřího z Poděbrad, bude připomínat již po sedmnácté. Četná vystoupení však zabrousí do různých epoch; nejen do éry gotiky. Zlatý hřeb programu nicméně onu rytířskou dobu přiblíží spolehlivě: průvod s korunovací královny totiž završí velkolepý turnaj na koních.

Pozvání do Kutné Hory na neděli nabízí také minulost, avšak podstatně méně vzdálenou: Tváře expresionismu (1905 – 1925). To je název výstavy, jež v GASK neboli Galerii Středočeského kraje sídlící v bývalé jezuitské koleji potrvá do poloviny září. Na tomto projektu místní kurátoři spolupracovali se slovinskou Galerií Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Vedle českých a slovinských výtvarných umělců ale budou představeni i němečtí autoři – a to všichni tvůrci pospolu. Výstava je totiž členěna podle tematických okruhů: Krajina, Sociální motivy a válka, Umělec ve městě, Portrét a autoportrét, Náboženské motivy a Alegorie.