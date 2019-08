Jak si poradit s hrabošem, zůstává otázkou mnoha zemědělců. Proti navrhovanému použití jedu však část odborníků protestovala kvůli obávám z možných komplikací. Jed je tedy podle všeho ze hry; jaké alternativy mají ale zemědělci na výběr?

Jednotný pohled nemají zemědělská družstva ani na otázku, zda je hraboš skutečně takovým problémem, aby bylo nutné vymýšlet nějaké strategie. Záleží totiž, kde se ptáte: různé oblasti kraje trpí hrabošem v různé míře. A pro některé to naopak není vůbec na pořadu dne. To je třeba případ Zemědělského družstva Luštěnice. „Myslím, že pro nás to až tak aktuální není. Agronomové o tom jako o problému nemluví, že by to bylo tak hrozné. Nic aktuálně nechystáme,“ uvedl Jiří Hanuš, vedoucí střediska živočišné výroby.