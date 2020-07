Po poledni se nenamáhat, zato hodně pít – avšak nikoli alkohol. Takové doporučení pro páteční odpoledne mají meteorologové pro lidi v podstatné části středních Čech (prakticky pro celý kraj kromě Rakovnicka na západě, Slánska na severozápadě a Čáslavska na východě).

Přívalový déšť v Poděbradech v neděli 28. června po 17. hodině. | Video: Deník / Olga Vendlová

Český hydrometeorologický ústav vydal ve čtvrtek výstrahu varující před vysokými teplotami, která v pátek platí po šest hodin: od poledne do šesté večer. Co nám hrozí, spočítají meteorologové na třech prstech: vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučují dodržovat pitný režim a omezit tělesnou zátěž. „Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci; zvláště v zaparkovaných automobilech,“ zní další rada, jejíž nerespektování by mohlo mít i cenu života.