Některé odměny byly vyplaceny „v neobvyklé výši“. To je poznatek kontrolorů ministerstva financí, který v souvislosti s jejich prověřováním na Krajském úřadu Středočeského kraje ve středu citoval server Seznam Zprávy. Na zcela čerstvé závěry upozorňuje v obsáhlém textu nazvaném Úředníci Jermanové dostali prémie vyšší než roční plat. Odkazuje v něm na minulé volební období, spjaté s působením někdejší hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO).

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Zpravodajský server se na odměňování úředníků na hejtmanství zaměřuje dlouhodobě. Loni v létě vyvolal značný poprask v médiích, na sociálních sítích i na politické scéně v úrovni krajské i celostátní publikováním zjištění, že několika úředníkům – rozhodně tedy ne každému ze stovek zaměstnanců – byly v letech 2018–2019 pravidelně měsíc co měsíc vypláceny odměny v řádu desetitisíců, které jejich platy výrazně vylepšovaly. Seznam to dával do souvislosti s údajnou blízkostí konkrétních lidí k tehdejší hejtmance.