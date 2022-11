Ocenění Bílka potěšilo – a rovněž on nešetří slovy chvály. „Zdravotnická témata fotím rád – a to není nějaká fráze; skutečně je to tak. Když vypukla pandemie s šířením nového typu koronaviru, věnoval jsem se tomu docela často. Například jsem fotil testování v Kolíně i jinde, ale třeba i situaci na jednotce intenzivní péče. Stejně jako distribuci pomoci. A viděl jsem, jak záslužnou a potřebnou práci ti lidé dělají,“ poznamenal. A doplnil, že ocenění právě od nich si váží. „Dojalo mě to,“ řekl – a i tohle jsou prý slova od srdce; ani s kapkou nadsázky.

Testovací centrum v Kolíně:

1/10 Zdroj: Deník/Michal Bílek Testovací centrum.Ilustrační foto. 2/10 Zdroj: Deník/Michal Bílek Testovací centrum.Ilustrační foto. 3/10 Zdroj: Deník/Michal Bílek Testovací centrum.Ilustrační foto. 4/10 Zdroj: Deník/Michal Bílek Testovací centrum.Ilustrační foto. 5/10 Zdroj: Deník/Michal Bílek Testovací centrum. Ilustrační foto. 6/10 Zdroj: Deník/Michal Bílek Testovací centrum. Ilustrační foto. 7/10 Zdroj: Deník/Michal Bílek Testovací centrum. Ilustrační foto. 8/10 Zdroj: Deník/Michal Bílek Testovací centrum. Ilustrační foto. 9/10 Zdroj: Deník/Michal Bílek Testovací centrum. Ilustrační foto. 10/10 Zdroj: Deník/Michal Bílek Testovací centrum. Ilustrační foto.

Stejně jako Bílek získaly pamětní medaili certifikát s poděkováním ČČK další čtyři desítky lidí. Většinou šlo podle slov ředitele Tasche o dobrovolníky, kteří v Příbrami pomáhali se zajišťováním činnosti KACPU – krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které Středočeský kraj společně s dalšími partnery zřizoval na pomoc s registrací uprchlíků.

Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně:

1/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 2/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 3/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 4/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 5/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 6/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 7/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 8/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 9/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 10/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 11/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 12/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 13/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 14/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 15/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 16/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 17/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 18/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 19/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 20/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 21/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 22/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 23/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 24/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. 25/25 Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně.

Právě v Příbrami také byla ocenění slavnostně předávána, a to za účasti představitelů města. Zrovna Bílek ale chyběl: nepřijel ani jako pozvaný host, ani s fotoaparátem v ruce. Musel se omluvit pro nemoc.