Medaile obdrželi jak ti, kteří se vyznamenali dlouholetou aktivní prací s vzorným plněním úkolů i nad rámec povinností, ale také policisté, kteří se podíleli na záchraně lidských životů. A bylo to i v situacích, o kterých text služebního slibu hovoří jednoznačně: když je to třeba, policista je připraven nasadit bez váhání i život vlastní.

Potlesk tak sklidili třeba Tereza Zrůbková a Radek Pečený ze sedlčanského obvodního oddělení, kteří účinně zasáhli loni 9. prosince. Po smyku zůstalo auto převrácené v rybníce. Jeho řidičku dvojice policistů dokázala ve studené vodě najít a vytáhnout z auta zavazadlovým prostorem; pak došlo na resuscitaci. „Žena přežila,“ připomněla šťastný konec mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

FOTO: Policisté přebrali ocenění za záchranu ženy z potopeného auta

Přímo v nemocnici pomáhal zachránit život mladoboleslavský hlídkař Michal Včeliš. Bylo to loni 15. prosince, kdy tam pacientka, již o dvě hodiny dříve přivezli na traumatologii záchranáři poté, co se pokusila zabít skokem z balkonu, vylezla na parapet okna v pátém patře; zjevně se snahou svůj úmysl dokonat. Skoro tři čtvrtě hodiny se ji policista snažil přesvědčit, aby se vrátila do pokoje.

Nebylo to snadné: šlo o ženu z Moldávie, a tak jeho slova překládala jedna ze zdravotních sester. Argumenty sice nezabraly, ale policista dokázal vyhmátnout okamžik, kdy mohl ženu chytit a stáhnout k sobě. Vtáhnout dovnitř už mu ji pomohli hasiči.

Žena chtěla skočit z okna Klaudiánovy nemocnice. Život jí zachránil policista

Ocenění za záchranu života obdrželi také Jan Papež a Jan Polák z oddělení v Dobříši, kteří loni 25. prosince přijeli pomoci ženě, jež se dusila vánočkou. „Byla to skutečná záchrana života,“ zdůraznila Suchánková.

Připomněla, že členové hlídky opakovaně použili Heimlichův chvat, následně i automatizovaný externí defibrilátor (AED) – a když pak přijeli záchranáři, ti ještě pacientce nasadili kyslík. Záchranná služba takto s policisty spolupracuje: když lze předpokládat, že policejní hlídka dorazí na místo dřív než sanitka, požádá policisty o výjezd.

Policisté z Dobříše přebrali ocenění za záchranu ženy, která se dusila vánočkou

Pomáhat a chránit nejsou jen slova, ale poslání

Pátek se nicméně stal především dnem, který mění životy 43 nově přijatých policistů – a zčásti i jejich blízkých (kteří ostatně na slavnost v Praze dorazili ve skutečně hojném počtu). Krajský policejní ředitel Václav Kučera nováčky upozornil, aby dobře vnímali každé slovo služebního slibu – a i později si jeho text čas od času připomínali. Zdůraznil, že jestliže k policii nastupují s nějakými představami, každodenní realita se od nich může lišit. A podpora rodin je pak o to důležitější, obrátil se k příbuzenstvu s tím, že služba je náročná na čas, po fyzické stránce – ale i po stránce psychické.

Služební slib příslušníka Policie ČR

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

Právě v souvislosti s tím hraje významnou roli přístup nejbližšího okolí policistů. To ostatně vyzdvihla i hejtmanka Petra Pecková (STAN), když se ve své řeči dřív než k samotným nováčkům obrátila k jejich doprovodu. Koneckonců i náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík na nejbližší nových policistů nezapomněl. „Bůh žehnej vám i vašim rodinám,“ obrátil se k čerstvým kolegům, čímž připomněl, že policejní muzeum na pražském Karlově působí v bývalém církevním areálu. Nováčkům popřál, aby se vždy v pořádku vrátili ke svým rodinám.

Dnes 43 policistek a policistů @PolicieCZ slavnostně nastoupilo do služby ve @StredoceskyK. Ať Vás Vaše poslání naplňuje, ať kultivujete naši zemi, pomáháte, chráníte a vždy se vrátíte domů ke svým rodinám. Dnes na Vás byli Vaši blízcí hrdí, stejně jako já. Díky, že jste. ❤️?? pic.twitter.com/e9Jr0px0ON — Petra Pecková (@PPeckova) May 20, 2022

Hejtmanka Pecková novým policistům popřála, aby se jim vždy podařilo naplňovat heslo Pomáhat a chránit, které obsahuje vlastně vše: sloužit podle zákonů i v souladu s vlastním svědomím a vědomím i svým srdcem. Připomněla, že kraj sice policii nefinancuje – to je věc státu – ale snaží se ji podporovat. Zmínila v té souvislosti třeba nákupy „záchranářských batohů“ s defibrilátory AED, které skutečně pomáhají zachraňovat životy.

Zmínila ale i nákupy dalšího vybavení, například dronů, nebo podporu budování Pol Pointů: kontaktních míst, kde se lze s policisty spojit prostřednictvím videohovoru. Nejnověji se hejtmanství chystá pomoci s rozšířením výcvikového střediska středočeské policie v Sadské. „Převod majetku kraje je na spadnutí,“ slíbila hejtmanka do mikrofonu. Příslib tak slyšeli všichni přítomní.

Policisté osloví čerstvé maturanty

Ještě by bylo potřeba dalších 480 nováčků, aby byl početní stav středočeské policie doplněn, poznamenala Pecková. Že nynější posily jsou velmi vítané a pomohl by příchod i dalších kolegů, potvrzuje ředitel Kučera. Deníku v pátek řekl, že policisté chybějí ve všech středočeských okresech. „Nejvíce na Praze-venkov, Benešovsku a Kladensku, dolů šel Kolín, ale i Beroun; zde se projevují lákavé pracovní příležitosti v Praze, kam je možné snadno dojíždět,“ upřesnil.

?‍♀️? Policejní nováčci složili slib před zraky starých mazáků v Muzeum Policie ČR.



Předávala se ocenění Středočeským policistům @PolicieCZ za službu, významné činy a záchrany života. ???@PPeckova předala klientce @KontoBARIERY šek, na zakoupení bionické protézy. pic.twitter.com/KGyx9hvAR1 — Středočeský kraj ???❤️ (@StredoceskyK) May 20, 2022

Ředitel středočeské policie předpokládá, že větší náborovou kampaň zacílenou na čerstvé absolventy středních škol by bylo možné rozjet zhruba za dva měsíce; možná o trochu dřív. „Teď jsou maturity, následuje období přijímacích zkoušek na vysoké školy, takže naše cílová skupina není aktivní. Předpokládám, že ji budeme moci oslovit začátkem prázdnin,“ vysvětlil Kučera Deníku.

Příspěvek na lepší nohu: hodně peněz ještě chybí



V rámci páteční slavnosti v policejním muzeu došlo také na vyhodnocení projektu Přes bariéry s policií, který středočeská policie připravuje společně s Nadací Charty 77 – Kontem Bariéry; partnerem akce se stal i Středočeský kraj. Zaměřuje se na maturitní ročníky spolupracujících středních škol, jejichž studenti dostanou příležitost zasportovat si společně s policisty: konkrétně si vyzkoušejí testy fyzické zdatnosti, které jsou součástí přijímacího řízení k policii. Pokud vyhoví limitům, mají už splněno pro případ, že by se po ukončení školy rozhodli podat přihlášku k policii. Prozatím si testy zkusilo 4,5 tisíce studentů a studentek – přičemž z nich uspělo 1,8 tisíce.



Akce má také charitativní podtext v podobě shromažďování peněz pro konkrétního člověka s handicapem, a to právě z řad klientů Konta Bariéry. Zapojují se partneři oceňující výkony sportujících účastníků, konají se i sbírky mezi policisty. Na speciální vozítka, bionické protézy, léčbu a rehabilitaci, speciální chodítko či pomoc osobního asistenta už se podařilo přispět 16 lidem ve věku od pěti let do jednašedesáti. V pátek pak převzala symbolické šeky 17. klientka – sedmnáctiletá Dáša. Jako čerstvé školačce jí lékaři kvůli rakovině amputovali levou nohu nad kolenem. Nyní je Dáša učnicí, která se připravuje na práci kadeřnice a kosmetičky. Doufá, že se podaří sehnat 650 tisíc korun potřebných na pořízení bionické nohy, která by jí usnadnila život – a snad také umožnila splnit si sen: naučit se jezdit na kolečkových bruslích.



Středočeští policisté v pátek Dáše předali symbolický šek s částkou 110 730 Kč, hejtmanka Petra Pecková slíbila přidat sto tisíc z hejtmanského fondu. „Pomůže mi to k jednoduššímu životu,“ poděkovala Dáša. Deníku řekla, že termín, kdy by se mohla dočkat bionické nohy, zatím nemůže ani odhadovat. K jistým 210 tisícům přibudou ještě peníze z výtěžku dalších akcí; konají se třeba charitativní běhy. „Zatím máme asi třetinu,“ konstatovala, že potřebná suma je ještě daleko.