Krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti) vnímá tyto záměry jako moderní metody, jež najdou širší uplatnění. „Nabídneme školám i dalším zájemcům atraktivní on-line nástroje, které budou i zábavnou formou šířit osvětu v oblasti enviromentální výchovy,“ konstatovala.

FOTO: Za městem mají pražští školáci nejen farmu, ale nově i 'vlastní' tůň

Sedmikráska chce poradit pedagogům i dalším vzdělavatelům zaměřujícím se na ekovýchovné působení, jak k cílenému působení na děti žádoucím směrem – tedy v oblastech boje s klimatickými změnami, hospodaření s odpady či biodiverzity pro udržitelný rozvoj – využít propojení on-line prostředí s hrou. Žáci si tak ani neuvědomí, že jde o vzdělávání; o to by ekovýchovné působení mělo být nejen zábavnější, ale i účinnější. Projekt má být dokončen v listopadu.

Ekocentrum Orlov, jež působí v okrajové části Příbrami západně od města, bude díky příspěvku od kraje nejen vytvářet digitální vzdělávací materiály nabízející nové zážitky, ale také připraví živé vysílání v rámci projektu Geoškoly. Prostřednictvím tohoto vysílání mají být nabídnuty i přednášky přibližující zajímavosti z geologického vývoje Geoparku Barrandien.

Lesní revoluce. Sází se víc listnáčů, s kůrovcem pomohou i menší těžaři

V rámci projektu, který potrvá do konce roku, má vzniknout i několik videospotů – a také se zrodí základy portálu GeoEduGame. I v tomto případě se tedy počítá s využitím prvků her – a to přímo s přizpůsobením středočeského prostředí.