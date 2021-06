/FOTOGALERIE/ Unikátní dokument v podobě dopisu muže, který za okupace zabil Heydricha, představil ve čtvrtek Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech. Znovu ho ukáže za rok: opět ve výroční den atentátu, který v roce 1942 upozornil svět na osud Čechoslováků. A rozpoutal vlnu nacistického teroru, z dějepisu známou jako heydrichiáda.

Den Jana Kubiše v Panenských Břežanech ve čtvrtek 27. května 2021. | Foto: Deník/Michal Bílek

Který zájemce o historii nestihl ve čtvrtek zajet do Panenských Břežan na Praze-východ, příležitost začíst se do řádek psaných rozmáchlým rukopisem Jana Kubiše bude mít až 27. 5. 2022. Oblastní muzeum Praha-východ, jehož je panenskobřežanský památník součástí, hodlá unikát, o jehož existenci dosud věděla jen hrstka zasvěcených, vystavovat pouze jediný den v roce. Uvedl to ředitel muzea Vlastislav Janík.