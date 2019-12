„Porota to neměla lehké,“ uvedla Jermanová k posuzování nominací v rámci letošního druhého ročníku předávání ocenění, které má především představovat poděkování a upozornit na činnost osobností, jejichž působení je spjaté se středními Čechami, které dělají něco pro ostatní či přispívají k propagaci regionu – ať už třeba vynikajícími sportovními výkony, nebo uměleckou tvorbou. Nechybí ani vyslovení uznání těm, kteří se zachovali hrdinsky ve vypjaté situaci. Udělení ceny není spojeno s finanční prémií.

V hodnoticí komisi, jež rozhodovala o letošních laureátech, zasedli společně s hejtmankou krajští radní, zástupci politických klubů působících v krajském zastupitelstvu i odborníci z oblastí, na něž se zaměřují jednotlivé kategorie. Těch je celkem osm. Jestliže se sešlo 33 správně podaných nominací, neznamená to, že by porota posuzovala činy třiatřiceti osobností. V jednom případě šlo o dvojici; za pohotový zásah na místě vážné dopravní nehody, při níž se auto převrátilo do vodní nádrže a zraněným lidem uvězněným ve vraku hrozilo utonutí, byla nominována dokonce čtveřice. Ze všech nominací se pak vybíral ještě držitel ceny veřejnosti. Mimochodem – v rámci internetového hlasování se v této kategorii sešlo celkem 71 643 hlasů. Vítěz z nich získal více než polovinu: bezmála 37 tisíc.

Udělovaná ocenění jsou podle hejtmančiných slov nejen symbolickým poděkováním lidem, kteří myslí i na ostatní, ale také jde o to připomenout, že mezi námi žijí osobnosti, jež si uznání a obdiv skutečně zaslouží. „Udělování Cen hejtmanky Středočeského kraje jsem zavedla jako příležitost je symbolicky ocenit a upozornit na jejich příběhy, které mohou být inspirací pro ostatní,“ zdůraznila Jermanová. S tím, že není rozhodující, zda jde o významné vědce s mezinárodním věhlasem – nebo o lidi, kteří se věnují vzdělávání a rozvoji dětí nebo třeba mapují historii regionu; často na úkor svých rodin.

Držitelé Cen hejtmanky Středočeského kraje pro rok 2019

- Hrdinský čin – Ivana Jirochová za pohotový zásah při požáru rodinného domu ve svém sousedství v obci Tmaň na Berounsku. Požár oznámila na tísňovou linku a sama vběhla do hořícího domu a souseda, muže s omezenou pohyblivostí, vytáhla ven do bezpečí.

- Společenská odpovědnost – Doc. Ing. Josef Zicha, CSc., který již více než 40 let nezištně organizuje, diriguje a řídí orchestr a sbor amatérských zpěváků hudebníků. Ti pod jeho vedením vystupují na mnoha místech s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby.

- Kultura – Jiří Hampl: za celoživotní dílo, zejména za práci na sousoší připomínající dětské oběti druhé světové války v Lidicích. Na pomníku od roku 1975 pracoval společně s manželkou, sochařkou Marií Uchytilovou. Po její smrti dílo dokončoval sám.

- Kultura/společenská odpovědnost – Karel Lojka za dlouholeté studium historie Mělníka a okolí a její popularizaci. Proslul mimo jiné svými časosběrnými fotografiemi mizejících objektů ve městě i okolí, pořizováním srovnávacích snímků a jejich publikací na sociálních sítích.

- Vzdělávání, věda a výzkum – prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. Ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech získal cenu za dlouholetou popularizaci vědy, vzdělávání studentů i svou bohatou publikační činnost. Je členem Rady pro konkurenceschopnost Středočeského kraje, poradního orgánu Rady Středočeského kraje v oblasti podpory inovačního podnikání, vědy a výzkumu na území Středočeského kraje.

- Pracovník veřejného sektoru – MUDr. Anna Vrbovcová za celoživotní obětavou, jakož i vysoce odbornou práci lékaře a za empatický a trpělivý přístup k pacientům. Od roku 2012 pracuje na plný úvazek na středočeské záchrance, kde předtím částečně působila od roku 1996.

- Podnikatel – Petr Kožený (in memoriam) – za celoživotní přínos rozvoji a podpoře vodní turistiky. V roce 2007 vybudoval jeden z prvních přístavů na řekách s veškerým zázemím nejen pro příznivce vodních sportů, Marinu Vltava v Nelahozevsi.

- Sport – Kristýna a Josef Splavcovi – za dlouholetou činnost v oblasti organizace motokrosových závodů a setkání pro vozíčkáře, které i sami materiálně zabezpečují.

- Cena veřejnosti – Josef Kessler: starosta Sboru dobrovolných hasičů Senec, který je dobrovolným hasičem více než 50 let. Za tu dobu pomohl u mnoha událostí, zorganizoval stovky akcí, věnuje se administrativě i pomoci novým vedoucím při zakládání kolektivů mladých hasičů.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje