Od 10 do 15 hodin si zájemci mohou přijít prohlédnout prostory včetně hejtmanské pracovny a jednacích místností, ale čeká na ně mimo jiné třeba i představení nabídky středočeských muzeí a skanzenů nebo jarmark s nabídkou vánočních dekorací vyrobených klienty domovů seniorů a dalších sociálních služeb. Největšími lákadly se mají stát repliky císařské i královské koruny, středověká iluminace zachycující výjevy z hornické činnosti v Kutné Hoře a obří kus stříbra z příbramského muzea. Novou dobu zastoupí třeba hejtmanský řetěz a prapor kraje.

Přístup do budovy běžně podléhá přísným pravidlům. Návštěvníci jsou z bezpečnostních důvodů evidováni podle občanských průkazů a dostávají visačku s elektronickou kartičkou, která je opravňuje projít turniketem při vstupu i při odchodu. Pokud se sejde víc příchozích, není výjimkou, že se před recepcí provádějící evidenci vytvoří fronta.

To se v sobotu nestane, slibuje hejtmanka s tím, že průchod bude tentokrát volný: žádné občanky, žádné turnikety. „Jinak to udělat nemůžete – i když to bude náročnější na zajištění bezpečnosti,“ konstatovala. Netají se i tím, že po úterním útoku střelce v Ostravě zvažovala, jestli akci nezrušit. Nakonec padlo rozhodnutí: adventní den otevřených dveří, který by na hejtmanství mohl založit novou tradici, se uskuteční.

Největší lákadla sobotní návštěvy krajského úřadu:

- Věrné repliky královské (svatováclavské) koruny a císařské koruny Svaté říše římské, vyrobených před lety na zakázku kraje

- Kutnohorská iluminace ze sbírek Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře

- Největší kus stříbra v republice vlastněný Hornickým muzeem v Příbrami

- Představení adventních programů středočeských skanzenů, muzeí a galerií včetně ukázek tradičních řemesel

- Prodejní výstava velkého množství výrobků chráněných dílen a klientů poskytovatelů sociálních služeb; především vánočních dekorací a drobných dárků

- Prohlídka interiéru budovy, hlavního jednacího sálu i jeho foyer – a také hejtmanské kanceláře

- Představení symbolů Středočeského kraje – hejtmanského řetězu a praporu kraje

- Panely s fotografiemi a informacemi o všech stavbách ze soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2019



