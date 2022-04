Soutěží se ve výměně řetězu na motorové pile, v přesném řezu, kombinovaném řezu a kácení, pátou disciplínou je odvětvování. „Soutěž se koná podle mezinárodních pravidel. Někomu to vyjde lépe, někomu hůře, někdy je to o štěstí. Všichni, kdo sem přijeli, jsou dobří, proto si je také školy vybraly. Už to znamená úspěch," poznamenal ředitel křivoklátské školy Vratislav Dlohoš.

Kromě soutěžního zápolení jsou připraveny také doprovodné soutěže pro příchozí, ukázky historické i současné lesnické techniky, Timbersport a dřevořezba. Soutěž končí v pátek, kdy se koná slavnostní vyhlášení.