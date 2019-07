Opakuje se tak situace známá z minulých let. „V této oblasti zaznamenáváme každoročně vysoký převis žádostí, proto jsme museli i letos v souladu s vyhlášeným programem požadované částky krátit,“ konstatoval náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), který má na starosti oblast financí a evropských fondů. A škrty byly rázné. Hned 43 obcí a měst, které prošly sítem posuzování žádostí, se ucházelo o pětimilionové částky, tedy o dotaci v maximální možné výši – nedočkají se však milionů, ale statisíců: shodně 897 378 Kč, protože požadavky byly sníženy všem stejně. Ve stejném poměru pak byly kráceny i další i další požadavky. Nejméně připadne na obec Chýně z Prahy-západ: 57 530 Kč – byť původně pro napojení na pražský vodojem žádala o dotaci ve výši 320 538 korun.

Nestačil by ani pětinásobek peněz

Pro tematické zadání Životní prostředí, z něhož se v rámci krajského infrastrukturního fondu dotace na potrubí, vylepšení vodojemů či čističek poskytují, je připraveno 50 milionů. I kdyby peněz bylo k dispozici pětkrát tolik, stejně by to bylo málo.

Nebylo by záhodno 50milionovou alokaci navýšit? Tuto otázku nabídl kolegům v krajském zastupitelstvu ke zvážení Martin Hujer (STAN). Kontrast rozdělovaných 50 milionů a součtu všech požadavků dosahujících sumy bezmála 279 milionů je obrovský. A když se učiní zadost spravedlnosti a požadavky kraj všem žadatelům pokrátí ve stejném poměru, získají starostové tolik peněz, aby jim k něčemu byly? Podle Věslava Michalika (STAN) je to tíživé zvláště u malých obcí: „Jestliže dostávají 20 procent požadované částky, může být problém tu akci dělat – nebo je to velmi zatíží.“

Pro budoucnost lze probrat změny

Podporu zastupitelů nakonec Hujerův návrh na přidání nezískal. Jediným zdrojem, odkud by se daly peníze vzít, je podle slov Kovácse „pokrátit investice v jiných oblastech“ – přičemž brát peníze z jiných rozpočtových kapitol nebo z lepších daňových příjmů náměstek hejtmanky nyní v polovině rozpočtového období nepovažuje za správné. Připomněl, že pokud by se obec dostala do problémů, má kraj zřízený fond návratných finančních zdrojů umožňující čerpat peníze na předfinancování projektu.

Pro budoucnost se ve výborech zastupitelstva zřejmě skutečně bude debatovat o možném navýšení částky připravené k rozdělení. Výběrové komisi lze podle Kovácsových slov také možno navrhnout změnu pravidel pro případ, že nebude dost peněz pro uspokojení všech žádostí: v rámci tohoto fondu se zatím uplatňuje rovnoměrné krácení, zatímco jiné dotační fondy kraje to řeší třeba výběrem jen několika nejlépe hodnocených projektů. Jak Kovács připomněl, podnětem pro výběrovou komisi je i námět zastupitele Petra Halady (STAN), zda by nebylo dobré doplnit žádost dotazem, do jaké míry případného snížení je zájemce ještě schopen dotaci přijmout.

Tematické zadání Životní prostředí Středočeského Infrastrukturního fondu

- Alokace (částka určená k rozdělení na krajských dotacích) dosahuje 50 milionů korun

- Žádosti o dotace, které prošly formální kontrolou, dosáhly součtu požahovaných částek 301 111 684 Kč; po odečtu již poskytnutých dotací z minulých let (jak stanoví pravidla dotačního programu) se celková požadovaná částka snížila na 278 589 351 Kč

- Aby mohli být uspokojeni všichni zájemci o dotace, jejich požadavky byly „pokráceny“ ve shodném poměru – vyděleny koeficientem 5,57178702 (místo požadovaných pěti milionů korun tak žadatelé dostanou 897 378 Kč, například milionové požadavky se scvrkly na 180 tisíc)

- Naprostá většina obcí a měst žádá o dotace na budování kanalizací, případně na vylepšení čistíren odpadních vod; ze 71 podpořených projektů se vodovodů týkají jen akce obcí Sibřina na Praze-východ, Dublovice na Příbramsku, Pňov-Předhradí na Kolínsku, Čertovka na Kutnohorsku, Příčovy na Příbramsku, Grunta na Kolínsku, Rohozec na Kutnohorsku, Chrášťany na Kolínsku, Chýně na Praze-západ, městysu Jince na Příbramsku a sdružení CHOPOS na Benešovsku



Zdroj: Gabriel Kovács, náměstek hejtmanky Středočeského kraje



Dotace na vodovody a kanalizace z infrastrukturního fondu

Obec Okres Projekt Požadovaná částka (v Kč) Schválená částka (v Kč) Radovesnice I Kolín Splašková kanalizace a kanalizační přivaděč Radovesnice I 5 000 000 897 378 Radim Kolín Radim - ČOV 2500 EO 5 000 000 897 378 Sedlice Příbram Sedlice a Hoděmyšl, kanalizace 5 000 000 897 378 Svatá Beroun Kanalizace obce Svatá 5 000 000 897 378 Vranovice Příbram Vranovice – kanalizace 5 000 000 897 378 Sibřina Praha-východ Vodovod a kanalizace Sibřina, Stupice 5 000 000 897 378 Velenice Nymburk Velenice – ČOV a splašková kanalizace 5 000 000 897 378 Hořesedly Rakovník Hořesedly – splašková kanalizace, ČOV 5 000 000 897 378 Mnichovice Praha-východ Mnichovice – kanalizace Myšlín 5 000 000 897 378 Tlustice Beroun Přečerpávací kanalizace z obce Tlustice do kanalizační sítě města Hořovice 5 000 000 897 378 Hradištko Praha-západ Hradištko – lokalita „Nade Vsí“, tlaková kanalizace, napojení na ČOV Pikovice 5 000 000 897 378 Dřínov Kladno Dřínov, Drhkov – Kanalizace a ČOV 5 000 000 897 378 Horka II Kutná Hora Odkanalizování obce Horka II 5 000 000 897 378 Horoušany Praha-východ Horoušany – rozšíření a intenzifikace ČOV 5 000 000 897 378 Dublovice Příbram Vodovod Dublovice 5 000 000 897 378 Pňov-Předhradí Kolín Výstavba vodovodního řadu v obci Pňov-Předhradí 5 000 000 897 378 Jince Příbram Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou městyse Jince 5 000 000 897 378 Sdružení CHOPOS Benešov Skupinový vodovod CHOPOS 5 000 000 897 378 Třebsko Příbram Splašková kanalizace a ČOV Třebsko 5 000 000 897 378 Vyžlovka Praha-východ Vyžlovka – dokončení kanalizace a ČOV 5 000 000 897 378 Vysoká u Příbramě Příbram Splašková kanalizace a ČOV Vysoká u Příbramě 5 000 000 897 378 Jivina Mladá Boleslav Kanalizace Jivina 5 000 000 897 378 Lošany Kolín Kanalizace a ČOV Lošany 5 000 000 897 378 Větrušice Praha-východ Kanalizace a ČOV Větrušice 5 000 000 897 378 Velenka Nymburk Kanalizace a ČOV Velenka 5 000 000 897 378 Sedlec Mladá Boleslav Sedlec – splašková kanalizace 5 000 000 897 378 Zbečno Rakovník Zbečno – kanalizace II. a III. etapa 5 000 000 897 378 Sýkořice Rakovník Sýkořice – splašková kanalizace 5 000 000 897 378 Záluží Beroun Kanalizace a ČOV – Záluží 5 000 000 897 378 Vysoká Mělník Vysoká – Strážnice, Střednice – kanalizace a ČOV 5 000 000 897 378 Mrzky Kolín Splašková kanalizace a ČOV 300EO v obci Mrzky 5 000 000 897 378 Křížkový Újezdec Praha-východ Křížkový Újezdec a Čenětice – splašková kanalizace a ČOV 5 000 000 897 378 Stříbrná Skalice Praha-východ Odkanalizování obce Stříbrná Skalice 5 000 000 897 378 Dobrovolný svazek obcí Vejborka Praha-východ Turkovice, Lensedly – kanalizace a ČOV 5 000 000 897 378 Kounov Rakovník Splašková kanalizace a ČOV 650 v obci Kounov 5 000 000 897 378 Pletený Újezd Kladno Pletený Újezd – kanalizace a čistírna odpadních vod 5 000 000 897 378 Kňovice Příbram Kňovice, Kňovičky – kanalizace a ČOV 5 000 000 897 378 Dlouhá Lhota Mladá Boleslav Dlouhá Lhota – splašková oddílná kanalizace a ČOV 5 000 000 897 378 Čertovka Kutná Hora Vodovod Horušice, Horka, Brambory – Přiváděcí vodovodní řad Sulovice – Horušice 5 000 000 897 378 Drásov Příbram Splašková kanalizace a ČOV Drásov 5 000 000 897 378 Miličín Benešov Miličín – splašková kanalizace a ČOV 5 000 000 897 378 Pětihosty Praha-východ Pětihosty – tlaková kanalizace a ČOV 5 000 000 897 378 Mokrovraty Příbram Mokrovraty – rozšíření kanalizačních sítí 5 000 000 897 378 Příčovy Příbram Vodovod Příčovy 4 777 272 857 404 Souňov Kutná Hora Splašková kanalizace a ČOV Souňov 4 160 020 746 622 Kamenice Praha-východ Intenzifikace ČOV Kamenice 3 961 384 710 972 Plchov Kladno Plchov – kanalizace a čistírna odpadních vod 3 152 515 565 800 Grunta Kolín Vodovod v obci Grunta 3 138 671 563 315 Doubravčice Kolín Doubravčice – intenzifikace ČOV přístavbou 3. a 4. linky na 1600 EO 3 005 636 539 438 Zadní Třebaň Beroun Zadní Třebaň – kanalizace II. etapa 2 855 252 512 448 Láz Příbram Láz – splašková kanalizace a ČOV 2 777 492 498 492 Přistoupim Kolín ČOV a kanalizace Přistoupim 2 777 492 498 492 Podolanka Praha-východ Podolanka – kanalizace 2 777 492 498 492 Mšec Rakovník Kanalizace a ČOV v městyse Mšec 2 777 492 498 492 Čisovice Praha-západ Splašková kanalizace a ČOV Čisovice – 2. stavba, část A 2 777 492 498 492 Petrovice Rakovník Splašková kanalizace a ČOV – Petrovice 2 777 492 498 492 Kšely Kolín Splašková kanalizace v obci Kšely 2 589 400 464 734 Klášterní Skalice Kolín Klášterní Skalice – ČOV a kanalizace 2 275 026 408 312 Hradešín Kolín Kanalizace a ČOV Hradešín 2 271 987 407 766 Zdiby Praha-východ Rozšíření kanalizace Zdiby – 2. část 2 200 000 394 846 Branov Rakovník Kanalizace Branov II. etapa 1 930 000 346 388 Horní Bukovina Mladá Boleslav Splašková kanalizace v obci Horní Bukovina – III. etapa 1 731 578 310 777 Libeř Praha-západ Libeř – rozšíření a intenzifikace ČOV 1 709 275 306 774 Vrátkov Kolín Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod 1 216 000 218 243 Rohozec Kutná Hora Vodovod v obci Rohozec 1 131 200 203 024 Křečovice Benešov Kanalizace Křečovice – II. etapa 1 092 032 195 994 Rabyně Benešov Rekonstrukce ČOV Rabyně 1 031 200 185 076 Bavoryně Beroun Bavoryně – kanalizace II. etapa 974 200 174 846 Chrášťany Kolín Chrášťany, Bylany – napojení na skupinový vodovod Sadská 728 213 130 697 Javorník Benešov Javorník – ČOV a kanalizace 673 000 120 788 Chýně Praha-západ Chýně, napojení na pražský vodovod – vodojem 320 538 57 530



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje