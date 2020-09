K němu budou obyvatelé řady středočeských lokalit vzhlížet s nadějí i s obavami. V rámci kraje zaznívá naléhavé volání po dostavbě, jež má ulevit řadě oblastí zahlcených tranzitní dopravou včetně kamionů, avšak nejbližší sousedé se aktivně brání; s tím, že za svými humny takový projekt nechtějí. A podobně jako u dalších dálničních staveb se vedou debaty o poměru lokálních zájmů vůči potřebám celku a všeobecnému prospěchu. To se ostatně týká i debat kolem výkupu pozemků.

Že mezi těmi, kteří vznášejí námitky, nejsou jen nejrůznější aktivisté či spolky, jež své výhrady netají dlouhodobě, potvrzují informace Pavly Vinklářové z úřadu Prahy 22. Odvolání dorazila mimo jiné ze středočeských obcí Přezletice nebo Veleň. Stejně jako z pražských radnic: z městských částí Dolní Chabry a Horní Počernice.

Po spojnici dálnic D1 a D11, jejíž projekt zahrnuje i dva tunelové úseky a čtveřici mimoúrovňových křížení, by se podle aktuálních předpokladů mohlo začít jezdit v roce 2025. Zatím však jde jen o očekávání vycházející z předpokládaných propočtů doby přípravy stavby i vlastního budování dálniční komunikace. Teprve poté, co pražský magistrát vyřídí podaná odvolání a územní rozhodnutí bude pravomocné, může Ředitelství silnic a dálnic usilovat o vydání stavebního povolení. Tak by věci podle současných odhadů mohly pokročit zhruba za rok.