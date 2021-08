Jde o dotace, jimiž kraje mohou podpořit maloobchodní prodejnu, pokud je ve vsi jediná, a přispět provozovateli na úhradu nákladů spojených s provozem. Ať už jde o nájem, platby za energie, mzdy personálu, poplatky za telefony či internet nebo za provoz platebního terminálu.

Opozice vyzývá k činům

Z nabízených peněz zatím ve středních Čechách nemá k obchodníkům našlápnuto ani koruna, upozornil za v kraji opoziční hnutí ANO Robert Bezděk. Obává se, že středočeští živnostníci mohou přijít zkrátka. „Vedení Středočeského kraje dosud nerozhodlo, zda se drobní živnostníci budou moci jeho prostřednictvím zapojit do programu Obchůdek 21+,“ upozornil – přičemž poznamenal, že vláda tento program schválila už v červnu. Bezděk v té souvislosti upozorňuje na programové prohlášení krajských radních. „V rámci regionálního rozvoje kraje, který spadá do gesce náměstka hejtmanky Jiřího Snížka (Piráti), se rada zavázala podpořit rozvoj malých obcí, aby nedocházelo k jejich vylidňování,“ uvedl Bezděk.

Právě Snížek v úterý na dotaz Deníku potvrdil, že k zapojení do programu Obchůdek 2021+ rada kraje zatím konečné slovo neřekla. „Rozhodnout musíme do 29. října,“ konstatoval s odkazem na pravidla pro žádání o dotaci. Dá se přitom předpokládat, že stanovisko se nemusí nést úvahou ve stylu: jasně, hurá, každá koruna dobrá – a čím dřív, tím líp. Zástupci koalice vládnoucí kraji se k tomu sice nevyjádřili, ale napovídá to už pohled na pravidla dotačního programu zveřejněná ministerstvem průmyslu a obchodu.

Každému kraji, který se zapojí tím, že mezi 4. srpnem a 29. říjnem požádá o peníze, stát nabízí k rozdělení maximálně tři miliony korun. K udržení provozu maloobchodu v obci do tisíce obyvatel (nebo v obci do tří tisíc obyvatel, v jejichž místních částech žije méně než tisícovka lidí) pak mají kraje vypsat vlastní dotační programy – s tím, že jedna prodejna nesmí získat více než sto tisíc korun.

Peněz málo, potřebných moc

Pravidla rozdělování peněz se ze středočeského pohledu mohou jevit jako problém: koho podpořit, koho ne – a podle jakých kritérií? Kloudná částka by na všechny zájemce asi nevyzbyla: vždyť obcí do tisíce obyvatel je v kraji 866. A i Bezděk potvrzuje, že malých sídel mají střední Čechy spoustu: „Na území kraje je 1144 obcí, z nichž obcí do 2000 obyvatel je 1021 – a žije v nich přes 40 procent obyvatel Středočeského kraje.“

Krajští radní tedy rozhodování nebudou mít jednoduché. To naznačují i slova náměstka Snížka: „Od ministerstva můžeme získat maximálně tři miliony korun. V minimální variantě to znamená, že podpoříme třicet projektů po 100 000 Kč.“ Nicméně – ministerstvo kraje vybízí, aby k penězům od státu přisypaly i něco ze svých rozpočtů…