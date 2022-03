Změny pro důchodce i pro cyklisty

Sjednocení ceníku přepravy pro seniory ve věku 70+ označuje krajský úřad za jednu z klíčových změn v rámci navrhovaných úprav tarifů dopravních systémů PID i dožívající SID. Sjednocením se rozumí vytvoření stejných cenových podmínek pro cestování v autobusech i ve vlacích, vysvětluje středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Dosud kraj nejstarším pasažérům poskytuje jízdné zdarma, zatímco pro jízdu vlakem si musejí koupit jízdenku. Návrh počítá s tím, že od stanoveného data, předběžně zmiňuje neděli 12. června, bude kategorie 70+ zrušena a na seniory bez rozdílu věku se budou vztahovat aktuální slevy pro kategorii 65+; platné shodně v autobusech i ve vlacích. Někteří tak při placení „omládnou“ nejméně o pět let. Těm, kteří jezdí po stejné trase častěji, Borecký doporučuje koupit si časový kupon. „Nejčastěji senioři cestují na krátké vzdálenosti v rámci dvou až tří pásem,“ poznamenal radní.

Rovněž od 12. června by měl ve středních Čechách platit jednotný tarif pro přepravu jízdních kol. Zatímco v Praze je v rámci tarifu PID možné zdarma přepravovat bicykly ve vlacích, v metru, na vybraných úsecích tramvajových linek, na přívozech i petřínskou lanovkou (a ještě autobusovou linkou číslo 147 na trase Dejvická – Výhledy), ve středních Čechách mají vlastní tarify cyklobusové linky i jednotliví provozovatelé železniční dopravy. Nově má být možné kola převážená ve vlacích odbavovat v rámci tarifu PID jednotně.

„Po přepravě jízdních kol u našich železničních dopravců evidujeme dlouhodobě poptávku, nicméně současná kapacita pro přepravu kol je omezena. Není proto možné nabízet jízdní doklad pro kolo zdarma k časovému jízdnému,“ poznamenal Borecký. Návrh tedy počítá s jednotlivými jízdenkami pro kola: za 30 Kč s dvouhodinovou platností a za 80 Kč celodenní; s platností do čtvrté ranní po dni nákupu.

Rovněž od druhého červnového víkendu by se v případě schválení měla uplatňovat sleva pro držitele průkazů válečných veteránů, jichž je v České republice necelých 16 tisíc, a držitele osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Ti dostanou nabídku možnosti cestovat po středních Čechách za korunu na den – s PID Lítačkou a zakoupeným kuponem za 365 korun s platností 365 dní. To Borecký označil za symbolickou částku, vyjadřující těmto osobnostem vděk za jejich činy a odvahu. „Zejména v současné době je třeba si neustále připomínat, že lidé, kteří bojují či bojovali za svobodu a demokracii, si zaslouží naše uznání,“ uvedl radní.

Čtvrtinové jízdné stoupne na poloviční

Radní krajským zastupitelům také doporučují promítnout do tarifů změny státem nařízených slev, což znamená zdražení jízdného pro žáky, studenty i seniory. Zveřejněný návrh snížení slev ze 75 na 50 procent (a toto poloviční jízdné se má vztahovat i za zmiňované sedmdesátníky a starší pasažéry, kteří se nyní v autobusech mohou vozit zdarma) obsahuje již datum 1. dubna. U dětí do šesti let, které jsou přepravovány bezplatně, se chystá změna, již ocení zejména početnější rodiny: zmizí omezení, že se to vztahuje pouze na jedno dítě v autobuse nebo dvě děti ve vlaku; vždy v doprovodu osoby starší 10 let. Měnit se nemá sleva ve výši 75 procent pro cestující vlastnící průkazy ZTP a ZTP/P (padne však možnost svézt se zdarma v některých autobusech); průvodci osob ZTP/P mají nadále cestovat bezplatně. Beze změny má zůstat jízdné s 50procentní slevou pro rodiče dětí v ústavech.

Zda se budou vbrzku zvyšovat i samotné ceny jízdného, o čemž se hovořilo během schvalování minulého zdražení v loňském roce (a což by navíc mohl naznačovat nynější raketový nárůst cen pohonných hmot), ukáže další vývoj.