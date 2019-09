Hlavním argumentem je podfinancování, které může vést k likvidaci nekomerčních poskytovatelů domácí zdravotní péče. Cílem petice je pak přimět politiky, aby zajistili jejich důstojné fungování. Už v předchozích letech se Charita ČR společně s dalšími partnery pokusila apelovat na pojišťovny, které dosud proplácejí pouze 60 procent nákladů za provedené výkony, aby částky zvýšily, podle vedení Charity však bezúspěšně.

„Pojišťovny nám stanoví limit, který nám proplatí. Když ho však překročíme, nemůžeme jim dát onu nadlimitní část k vyúčtování. Z nedostatkového rozpočtu se proplácí výplaty, nakupuje se materiál, i benzín pro sestřičky, hradí se provoz budovy a tak dále,“uvedla a Jana Fenyková, vedoucí Domácí zdravotní péče v Kutné Hoře.

Domácí péče je sice levnější než pobyt v nemocnici, velkou část nákladů však musí její poskytovatelé shánět jinde než u zdravotních pojišťoven, což je v současné době stále obtížnější. Ke krizi se vyjádřil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na svém twitterovém účtu. „Domácí péče je naše jednoznačná priorita. Letos zaznamenala významný nárůst úhrad o 200 milionů a pro příští rok dojde k dalšímu navýšení o 340 milionů korun,“ napsal. To ale podle poskytovatelů péče není dostatečné navýšení vzhledem ke stále stoupajícímu počtu klientů.

Na podfinancování zatím nejvíce doplácejí zdravotní sestry, které jsou už rok ve stávkové pohotovosti. Podle ředitelky ProCare Medical Hany Strieborné tkví problém v tom, že pojišťovny sice zpravidla proplácejí zdravotní výkony, ale výše úhrad za sesterskou péči se v posledních letech téměř nezměnila. „V současné době je tak nízká, že reálně ani nepokryje mzdové náklady. V domácí péči navíc potřebujete zkušené a vysoce kvalifikované sestry, které pracují samostatně bez přítomnosti lékaře. Náklady na jejich mzdy jsou tedy logicky mnohem vyšší než náklady na mzdy sester např. v různých ambulancích,“ vysvětlila Strieborná.

V rámci domácí zdravotní péče jsou klientům poskytovány služby různého druhu – od aplikování injekcí, odběrů krve a převazování ran až po péči o těžce nemocné a umírající pacienty a nejrůznější rehabilitace. „Staráme se o klienty všech věkových kategorií – od novorozenců po seniory. Momentálně máme v péči třeba ročního chlapečka na domácí umělé ventilaci, ale také mladého muže na úplné parenterální výživě, to znamená výživě do žíly. Rovněž pečujeme o stoletou paní s bércovým vředem. Máme také pacienty interní, chirurgické, onkologické i ty vyžadující intenzivní domácí péči,“ vyjmenoval Ferdinand Polák z ProCare Medical.

Pokud nedojde k napravení financování, hrozí podle Charity ČR k omezení domácí péče a v některých případech i k likvidaci jejích poskytovatelů. To by pro pacienty znamenalo, že by nemohli být ošetřováni v domácím prostředí, alespoň ne v takové míře jako doposud. Navýšená částka by prý měla představovat 0,3 procenta ročního rozpočtu veřejného zdravotnictví.

Karolína Sýkorová