Komplikace se však objevují – a nesouvisejí jen s nedostatkem vakcín nebo s tím, že část seniorů ve vyšším věku měla problém poradit si se SMS zprávou zvoucí k návštěvě očkovacího centra. Někde také zaškobrtla organizace očkování učitelů – byť kraj s 15 tisíci již očkovanými pedagogy drží republikové prvenství (předběhl i Prahu) a z 25 tisíc registrovaných pedagogů má na přidělení termínu čekat už jen pět tisíc. V některých případech však ředitelé škol speciální kódy opravňující k registraci do rezervačního systému nepředali jen kolegům nad 55 let či případně mladším, pokud trpí chronickým onemocněním, a těm, kteří se nyní starají o děti v předurčených školách, ale poskytli je všem podřízeným bez rozdílu. Setkalo se to se stížnostmi dalších skupin včetně seniorů, mediků či hasičů, načež se při přidělování termínů podařilo reagovat zohledněním data narození. A také celostátní zkušeností, že při přidělování unikátního kódu pro další skupiny se bude postupovat jinak.

Celkově se očkování výrazně zrychlilo, uvedl jeho krajský koordinátor Martin Polák z mladoboleslavské nemocnice. Celkem bylo v rámci kraje podle sobotních údajů podáno 143 080 dávek vakcín, z toho bezmála 60 tisíc za poslední dva týdny.

Důraz hlavně na druhé dávky

Vzhledem k množství dodávaných očkovacích látek se zpomalilo tempo podávání první dávky, protože vakcíny jsou potřeba na dokončení očkování druhou dávkou. Tu již v kraji dostalo 30 770 lidí. Z nich je 13,1 tisíce zdravotníků, bezmála 7,5 tisíce pracovníků v sociálních službách, ale už také téměř 11 tisíc seniorů věkové kategorie 80+. Mimochodem – v pětici krajských oblastních nemocnic po očkování podle slov krajského radního pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) nikdo z personálu neonemocněl. V pátek v souvislosti s koronavirem – ať už kvůli nákaze, nebo z důvodu karantény – chybělo dohromady 112 pracovníků. Vesměs jde prý o lidi, kteří neprošili očkováním. „Buď nebyl termín, nebo byli nemocní, když se očkovalo,“ vysvětloval Pavlík nejčastější důvody.

Středočeské očkování proti koronaviru

- Zaměstnanci sociálních služeb: 84 procent všech pracovníků

- Zdravotníci včetně lékařů: 80 procent všech zdravotníků

- Záchranáři: 75 procent všech záchranářů

- Klienti sociálních služeb: 75 procent všech obyvatel domovů seniorů a podobných zařízení

- Obyvatelé kraje ve věku 80+: 50 procent všech lidí v této věkové skupině

- Obyvatelé kraje ve věku 70–79 let: 30 procent všech lidí v této věkové skupině



Zdroj: hejtmanka Petra Pecková; údaje k 19. 3. 2021

Očkovacím látkám, jež byly ve středních Čechách aplikovány, jednoznačně vévodí vakcína od firem Pfizer/BioNTech; na druhém místě je AstraZeneca a na třetím Moderna. „Zatím,“ podotkl koordinátor Polák. AstraZeneca, což je látka, jejíž veškeré dodávky nyní v kraji směřují výhradně k praktickým lékařům, má pro nejbližší týdny nahlášený výpadek proti původně očekávanému množství o 40 procent, což se na tempu očkování v ordinacích praktiků projeví. Naopak za měsíc by se u nás měly objevit čerstvě schválené jednodávkové očkovací látky od společnosti Johnson & Johnson, s jejichž nasměrováním se ve středních Čechách počítá také k praktickým lékařům.

Třináct velkokapacitních míst

Očkovacích míst v kraji funguje nyní 21, přičemž 12 z nich ve velkokapacitních. Před dokončením je třinácté v Novém Strašecí. „Operují také mobilní očkovací týmy,“ upozornil koordinátor Polák. Ty se podle něj nyní zaměřují hlavně na aplikaci druhé dávky v pobytových zařízeních sociálních služeb. Daří se také přesměrovat zájemce z přetížených očkovacích míst tam, kde mají volněji, a to prostřednictvím SMS zprávy s návodem na změnu. Přes tisíc lidí se tak přeregistrovalo z Kladna do Slaného, obyvatelé příbramského okresu zase místo do Sedlčan směřují do Benešova. Podle hejtmančiných slov lidem nevadí, když si za vakcínou dojedou. Deníku k tomu Pecková řekla, že v tomhle případě není problém ani cestování přes hranici okresu. Takové čestné prohlášení podle ní uzná každý rozumný policista – a případně se občan může prokázat SMS zprávou.

Praktičtí lékaři, z nich zájem očkovat projevilo 363, avšak ne ke všem se zatím vakcína dostala (rozdělováno dosud bylo 10,4 tisíce dávek látky AstraZeneca), do pátku naočkovali 8274 pacientů. „Všichni praktičtí lékaři, včetně těch, kteří nejsou členy jejich dobrovolného sdružení, najdou informace na našem očkovacím webu,“ odkázala Pecková na internetovou adresu ockovani.kr-stredocesky.cz, nabízejících vedle informací pro praktiky také souhrnné údaje k očkování pro občany (včetně odpovědí na jejich nejčastější otázky), statistiky, aktuality i důležité kontakty.

Přes deset tisíc testů denně

Nadále také v kraji ve velkém pokračuje koronavirové testování. Odběrových míst nyní ve středních Čechách funguje 74, přičemž u 33 z nich radní Pavlík upozornil na kapacitu nad 50 odběrů denně. S dodatkem, že tím míní veřejná místa pro plošné testování; nezapočítává tedy třeba testování ve firmách. Celková denní kapacita dosahuje 10,6 tisíce testů. Hejtmanka Pecková zdůraznila, že se tedy podařilo „splnit a překročit“ dřívější slib, že testovat se bude minimálně v každém městě vykonávajícím funkce obce s rozšířenou působností. Těch je v kraji 26.

Očkování ve Středočeském kraji

- Očkovací místa – aktuálně v provozu 21; z toho velkokapacitní centra: Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Dobřichovice, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Říčany, Sedlčany, Slaný + před dokončením Nové Strašecí

- Počet očkování (aplikovaných dávek vakcíny) celkem: 143 080; z toho za poslední dva týdny: 58 430

- Nejvytíženější očkovací místa: Oblastní nemocnice Kolín (13 938 podaných dávek), Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav (12 491), Oblastní nemocnice Příbram (11 981), Oblastní nemocnice Kladno (11 789), Nemocnice Nymburk (8472), Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov (8399), Nemocnice Slaný (7624), Nemocnice Hořovice (6808), Mediterra Sedlčany (6765), Masarykova nemocnice Rakovník (6722)

- Použité očkovací látky: Pfizer/BioNTech – 1. dávka 85 656 (52,9 %), Pfizer/BioNTech – 2. dávka 26 913 (18,8 %), AstraZeneca – 1. dávka 25 650 (17,9 %), Moderna – 1. dávka 11 004 (7,7 %), Moderna – 2. dávka 3856 (2,7), AstraZeneca 2. dávka 1

- Dokončené očkování všech osob: 30 770; z toho zdravotníků 13 095, pracovníků v sociálních službách 7649, pracovníků kritické infrastruktury (integrovaný záchranná systém, energetika, krizové štáby) 485, senioři ve věku 80 let a více 10 967, senioři 75–79 let 804, senioři 70–74 let 974



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; údaje ke 20. 3. 2021