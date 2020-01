Ve většině okresních měst se městské plesy odehrávají pravidelně. Jsou dobrou příležitostí pro jejich vedení se předvést v tom nejlepším světle. Při organizaci se tak dbá na detaily. Které jsou velmi důležité. Například v Berouně je tradicí ples tematický. „Každoročně se stanoví ústřední téma, letos je Muzikálové rytmy Broadway, podle toho se pak vybírají hosté. Letos vystoupí Josef Laufer a hrát bude Petr Sovič and Golden Big Band Prague. Návštěvníci plesu většinou i podle tématu volí oblečení,“ uvedla Jitka Soukupová z oddělení komunikace a vnějších vztahů.

Nabídnout každý rok nějakou tu novinku. To je jedním z cílů městského plesu v Rakovníku. Je toho ale mnohem více a jen letos tak zde do něj radnice investuje 490 tisíc korun. „Při výběru dbá Kulturní centrum Rakovník na to, aby byl ples reprezentativní. Také je snaha, aby si každý návštěvník plesu mohl vybrat z různých žánrů hudby to, co ho nejvíce baví,“ doplnil Jiří Cafourek, mluvčí radnice.

Zajímaví hosté

Rozmanitost hudební nabídky je důležitá i pro Mladou Boleslav. Na zdejším plese tak letos vystoupila Ilona Csáková, Janek Ledecký, ale také Kabát Revival a v kavárně potom byla diskotéka. Akce zde pravidelně vychází zhruba na půl milionu korun. „Všechno kolem plesu je v režii městské společnosti Kultura města. Hosty se snaží vybírat tak, aby si na své přišli pokud možno mladší i starší generace,“ poznamenala Šárka Charousková, mluvčí magistrátu.

Zřejmě jeden z nejdražších plesů v kraji má Kladno. Vychází na zhruba 600 tisíc korun. „Program vybíráme tak, aby každý rok bylo něco překvapivého. Letos to bude ohnivá show,“ uvedla tisková mluvčí Lucie Steinerové. Lístky na kladenský ples stojí 350 a 390 korun.

Na druhé straně mince pak je kolínský ples, který radnici letos stojí „pouhých“ 180 tisíc. Příčina je jednoduchá: město nejde cestou hvězdných hostů. „Nechceme dávat stovky tisíc korun za půlhodinové vystoupení. To onu hvězdu raději pozveme na klasický koncert nebo na další akce organizované městem. Snažíme se tak vybrat umělce, který je známý, cenově přijatelný a se zárukou dobré zábavy,“ shrnul starosta Michael Kašpar.

Ne každé město má svůj ples

Ne všude ale plesová sezona nabízí typický městský ples. Mělník má podobnou akci, ale je prý spíše pro zaměstnance úřadu a kompletně placená ze sponzorských darů. V Příbrami ples města neexistuje vůbec, lidé místo toho využívají větších plesů, například toho divadelního či podnikatelského.

Ani Kutná Hora nemá městský ples. Mohlo by se to ale změnit. Jeho organizace je zde žhavým tématem „Krátce po nástupu na radnici jsme si ve vedení města řekli, že bychom tuto tradici, která tu kdysi byla, obnovili. Uvědomujeme si ale, že je nutné věnovat přípravě náležitou pečlivost. Je potřeba oslovit atraktivní osobnosti. V této souvislosti se během minulého roku objevila i příležitost pro partnerství s jednou místní společností,“ naznačila místostarostka Silvia Doušová.

Městský ples v Berouně:

Ples města Rakovník:

Ples města Mladá Boleslav:

Ples města Kladna:

Příklady investic do městských plesů

Kolín: 180 tisíc korun

Mladá Boleslav: cca 500 tisíc korun

Rakovník: cca 490 tisíc korun

Kladno: cca 600 tisíc korun



Kde se ples nepořádá

Mělník (spíše pro zaměstnance města)

Příbram

Kutná Hora (chtějí navázat na zrušenou tradici)