Před časem se objevila zpráva, že Česká republika nejspíše nedodrží svůj slib na financování obrany státu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu, konkrétně se jedná o částku zhruba 130 miliard korun. Podle Armády České republiky toto ale nebude mít vliv na výstavbu nového vojenského praporu v Rakovníku. Podle Jiřího Celetky z tiskového oddělení Armády České republiky, se výstavba armády řídí koncepčními dokumenty, které schvaluje vláda. „Na případné změny nebo úpravy mohou mít tedy vliv pouze rozhodnutí na úrovni vlády nebo parlamentu,“ řekl Celetka.

V rakovnickém vojenském objektu tak od 1. ledna zahájil svoji činnost prapor podpory nasaditelných sil, jenž je podřízen Agentuře logistiky Ministerstva obrany. Vznikne zde prapor s plánovaným počtem více než šesti set vojáků a předurčen je k logistickému zabezpečení vlastních i aliančních sil na území České republiky i mimo něj.

V rozsáhlém vojenském areálu by pak mělo být umístěno až čtyři sta kusů vojenské techniky. „V současné době je prapor ve výstavbě, to znamená, že doplňuje techniku a materiál na tabulkové počty. Dále ve spolupráci s Agenturou personalistiky Armády České republiky provádí nábor nových příslušníků, a to jak nových rekrutů z civilu, tak i zájemců o službu v Rakovníku od jiných složek armády. Termín připravenosti jednotky k plnění plných operačních schopností je stanoven k 1. lednu 2025,“ doplnil mluvčí.

Z vojenských komplexů jsou byty, školící střediska i muzea

Většina vojenských objektů na území Středočeského kraje ale armádě neslouží. Za socialismu existoval téměř v každém regionu vojenský útvar, po revoluci v roce 1989 a následných letech začali vojáci objekty opouštět. Rozsáhlé komplexy budov pak potkaly různé osudy. Některé již neexistují, jiné se dočkaly kompletní přestavby.

Jedno z nejčastějších využití objektů jsou přestavby na bytové jednotky. Stejné využití potká i bývalý vojenský areál v Čáslavi, a to za zhruba 110 milionů korun. V sousední Kutné Hoře pak mají bývalá kasárna posloužit jako školící středisko pro příslušníky Policie České republiky, veřejnou správu a také veřejnosti. Investice se tu odhadují na zhruba 100 milionů korun.

A zatímco Středočeský kraj stále hledá využití vojenského prostoru s letištěm u Milovic, který sloužil okupačním sovětským vojskům v letech 1968 – 1990, milovičtí radní už rozhodli o bývalých tankových střílnách na okraji města. Ty sousedí s vyhlášenou rezervací divokých koní. Budovy, ve kterých v posledních letech přebývali hlavně bezdomovci a drogově závislí, půjdou k zemi. Místo nich zde město vybuduje relaxační park.

Situace kolem někdejšího vojenského areálu v Drnově na Kladensku pak má zcela jiný vývoj. Kdysi protiletadlovou raketovou základnu, odkud ale nikdy nevyletěla žádná střela, vlastní nyní dobrovolný svazek obcí (DSO) Terra Prosperita. „Plánů už bylo mnoho od bydlení, přes věznici, fabriku a další. Zatím se zde podařilo vybudovat jen solární elektrárnu a soukromé Muzeum studené války – Bunkr Drnov. Investorů se zajímalo o areál už mnoho, i zahraničních, ale zatím vše vždy zůstalo jen u nápadů,“ řekl jeden z členů DSO, starosta Žižic Vratislav Rubeš.