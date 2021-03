Vláda dětská hřiště uzavřít nenařídila, pouze doporučila, stejně jako Hygienická stanice hlavního města Prahy. Část pražských obvodů, namátkou Praha 1, Praha 2, Praha 3 nebo Praha 11 a 15, se rozhodla provoz zachovat. Kromě toho, že probíhá častější a pravidelná dezinfekce, příslušné městské části nabádají rodiče k obezřetnosti a důslednému dodržování všech hygienických opatření.

„Držíme slovo! Aby naši nejmenší byli v bezpečí, probíhá na dětských hřištích na Dvojce denně důkladná desinfikace. Díky tomu mohou být otevřená. Prosím všechny o dodržování pravidel, ohleduplnost a používání respirátorů. Jen tak si děti hřiště budou moci nadále užívat. Děkuji!" uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová na svém twitterovém účtu.

Držíme slovo! Aby naši nejmenší byli v bezpečí, probíhá na dětských hřištích na Dvojce denně důkladná desinfikace. Díky tomu mohou být otevřená. Prosím všechny o dodržování pravidel, ohleduplnost a používání respirátorů. Jen tak si děti hřiště budou moci nadále užívat. Děkuji! ? pic.twitter.com/0PU1qoXy9o — Jana Černochová (@jana_cernochova) March 3, 2021

„Radnice je přesvědčená, že děti nemohou zůstat tři týdny pouze doma, a hřiště proto vnímá jako klíčovou občanskou vybavenost. Je však nezbytné, aby návštěvníci hřišť k sobě byli v tuto dobu velmi ohleduplní a dodržovali maximální míru osobní hygieny. Do prostoru hřiště prosím vstupujte pouze s řádně nasazenými ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa). Výjimku mají pouze děti do dvou let a osoby s poruchou intelektu," informovala radnice třetí městské části na svých webových stránkách.

„Víme, jak je situace pro naše obyvatele složitá a nechceme už tak tvrdé podmínky ještě zhoršovat. Navíc si také uvědomujeme, jak je pro všechny generace důležitý zdravý pohyb,“ napsala na web místostarostka Eva Špačková k informaci, že parky a hřiště zůstávají v provozu i v Praze 1.

Místo na hřiště jděte do parku

Opačný postup zvolily radnice v Praze 7 a v Praze 8. „Upozorňujeme občany, že od 3. 3. budou na doporučení ředitelky Hygienické stanice hl. m. Prahy z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a aktuálně platných zpřísněných hygienických opatření dočasně uzavřena dětská hřiště v Praze 7," prezentovala Sedmička na svých stránkách.

Obrovské pozdvižení vyvolal status ve facebookové skupině věnující se Letné, který o této situaci informuje a umístil jej sem radní Prahy 7 Jiří Knitl. Během necelých dvou dnů se pod ním objevilo téměř 500 komentářů.

„A děti přivážeme za nohu k radiátoru, nasadíme jim roubík a zakážeme jim dospívat." „Pro hipstry: pokud pro svoje děti neumíte vymyslet jiné venkovní aktivity, než jsou dětská hřiště, možná jste si ty děti neměli dělat." „Díky za zdravý rozum. A jak vidím biomatky, jak tu kvičí, tak děkuju i za odvahu udělat správné rozhodnutí, i když je nepopulární." „Mě by jen tak nějak zajímalo, jak si kdo představuje, že teď mají děti trávit čas? Škola není, na hřiště nesmí a z Prahy nevyjedou. Takže se všichni potkáme v parku předpokládám? Což situaci určitě prospěje. Každopádně, každý rodič ví, že nechat je jen zavřené doma není ne jen zdravé, ale ani možné," zaznělo v diskusi.

Podobnou debatu vyvolal příspěvek o stejném postupu Prahy 8 v otázce dětských hřišť sdílený ve skupině věnující se Karlínu a Libni. „Nějak nechápu, čemu to pomůže, tak si nebudou hrát na hřišti, ale vedle hřiště," ptá se jedna z maminek. Dostalo se jí poměrně nečekané odpovědi:"Odnesou si ta ho*na na botách a P8 bude zase krásně čistá." „Děti budou jezdit do okolních čtvrtí, zcela v souladu s cílem opatření, tj. snížit mobilitu obyvatelstva," přemýšlí jedna z členek skupiny načež se objeví naděje: „Tak třeba to dopadne jako s velkokapacitním stravováním a zítra na naléhání rodičů zase otevřou. Hlavně, že na jaře stačilo pravidelné dezinfikování."

Obecně lze říci, že diskuse jsou, tak jako většina z nich v dnešní době, poměrně vyhrocené. Část lidí zavření hřišť schvaluje a poukazuje na různé příklady rodičů s dětmi na hřištích bez dodržování hygienických opatření. Jiní s nařízením nesouhlasí a odvolává se na zdravý rozum, při jehož používání by k nákaze dojít nemělo. Co si o tom myslíte vy? Hlasujte v anketě.