"Cílem toho je, aby pacient měl možnost zastání," uvedl prezident Svazu pacientů ČR Luboš Olejár ke jmenování Ratha do funkce. Pro řadu případů podle prezidenta není za každou cenu nejlepším řešením soud, ale situace se dá řešit i jinak. Rath dnes uvedl, že by měl pacientům radit z pozice lékaře, na koho se v konkrétních případech obrátit. "Druhá věc je najít i určitou hladinu jakéhosi smíru," doplnil Rath. Jedním z cílů by mělo být mimo jiné zlepšení komunikace mezi pacienty, lékaři a pojišťovnami. Rath míní, že v řadě případů může být podporou pro pacienty též pomoc s kontakty či s formulací dotazů.

Jako ombudsman by někdejší hejtman také chtěl navázat lepší komunikaci s Českou lékařskou komorou v odborném posuzování konkrétních kauz. Do budoucna Olejár nevyloučil, že by funkci ombudsmana Rath plnil pro celou ČR, objem jeho práce bude nyní svaz každý měsíc vyhodnocovat. V prvních měsících se na Ratha mohou lidé obracet prostřednictvím e-mailu, který je zveřejněný na webu Svazu pacientů. Podle vedení svazu musí pacient po ukončení kauzy nabýt přesvědčení, že vše, co bylo možné učinit v jeho prospěch, bylo učiněno.

Rath od pátku pracuje v hostivické ordinaci. Od příštího týdne bude pracovat také na zdravotním středisku v brněnské věznici, kde jako lékař působil v době výkonu trestu. Rath v úterý uvedl, že ve věznici by měl pracovat dva dny v týdnu a plánují tam pro něj i noční služby.

Bývalého hejtmana policie zadržela v květnu 2012 se sedmimilionovým úplatkem v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal Rathovu vinu v případu ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. V této větvi kauzy Rath dostal sedmiletý trest vězení, desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti, a to za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů EU. Z částky zatím zaplatil zhruba polovinu.

Ve druhé větvi kauzy prodloužil Krajský soud v Praze Rathovi nepravomocně trest ještě o rok, uložil mu také osmnáctimilionový peněžitý trest. Trestné činnosti kolem zdravotnických zakázek v kraji se podle senátu dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem, včetně stavební firmy Metrostav. Druhou větví se v dubnu bude zabývat odvolací vrchní soud.