Dálnice, sucho a zemědělství. O tom přijedou debatovat členové vlády

Opatření pro zmírnění dopadů sucha a postup výstavby dopravních staveb. To mají být hlavní témata návštěvy premiéra Andreje Babiše (ANO), který v doprovodu ministrů životního prostředí, dopravy a zemědělství zavítá ve středu do středních Čech. Podle slov Tomáše Medka z odboru komunikace Úřadu vlády ČR členové vlády navštíví dva kraje: po Středočeském se ve čtvrtek vypraví také do jižních Čech.

Andrej Babiš - ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Divíšek

„Setkají se se starosty obcí, zemědělci a hydrology. Prohlédnou si mimo jiné místo pokračování stavby Pražského okruhu u Běchovic či místo stavby obchvatu Českých Budějovic,“ přiblížil Medek plánovaný program. Při cestování po střeních Čechách bude premiéra s trojicí ministrů doprovázet i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Na středeční dopoledne se chystá návštěva Rakovnicka: obce Senomaty a areálu společnosti Lupofyt v Chrášťanech, jež se věnuje zemědělství. Odpoledne má následovat návštěva obce Nenačovice na Berounsku, přičemž při pomezí regionů Berounska a Prahy-západ, na silnici Nenačovice – Úhonice, je plánována i zastávka v polích. Dále se pak vládní kolona zastaví východně od hlavního města: na stavbě pokračování Pražského okruhu v úseku D1 – Běchovice. Velké silniční stavbě bude věnován i závěr středočeské části programu, kvůli níž přijedou na Prahu-západ třeba i zástupci obcí z Benešovska. V Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy se uskuteční debata se starosty a sdružením Alternativa D3 k vedení trasy dálnice D3 ve středních Čechách. Mytí strojů musí zmrzlináři podle hygieniků zlepšit Přečíst článek › Střední Čechy zpomalí integraci autobusů. Může dojít ke škrtům spojů Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský