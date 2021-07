S komplikacemi v podobě nutnosti sjet na objízdnou trasu musí uprostřed víkendu počítat řidiči z Nymburska, Kolínska, Prahy-východ, ale třeba i z Hradce Králové, pokud ke spojení s hlavním městem využívají dálnici D11. Při okraji metropole se chystají práce, které si vynutí úplnou uzavírku D11 mezi dálničními kilometry 0 a 8 (tedy po Jirny), a to od sobotního večera do nedělního dopoledne.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

„Od sedmnácté hodiny 24. července do deváté hodiny 25. července,“ upřesňuje Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic. Doprava bude odkláněna na značené objízdné trasy, a to v obou směrech: jak do Prahy, tak z hlavního města ven do středních Čech. Příčina uzavírky nicméně neleží přímo na dálnici. Stavbaři pracující pro pražskou organizaci Technická správa komunikací budou bourat nadjezd převádějící Božanovskou ulici přes dálnici – tedy propojení Horních Počernic a Běchovic. Nový most se zde má stavět v příštím roce.