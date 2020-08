Běžný učitel či učitelka ve středních Čechách by zřejmě měli brát kolem čtyřiceti a půl tisíce korun hrubého měsíčně. Naznačuje to alespoň údaj o průměrném platu, který zveřejnil krajský úřad. Jeho výše, vztahující se celkově na učitele škol mateřských, základních, středních, vyšších odborných i základních uměleckých, k 30. červnu dosahovala 40 599 korun. Proti stejnému období v loňském roce se zvedla o dva a půl tisíce: k 30. červnu 2019 průměrný kantorský plat ve Středočeském kraji dosahoval 38 060 korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Vraný

Ještě že máme prázdniny; jinak by to nejspíš ve sborovnách a kabinetech znamenalo haló, provázené porovnáváním s vlastní situací. Průměr je nicméně věc ošemetná – a u odměn za práci to platí dvojnásob. Ve školství se mohou lišit podle typu škol a věku, ale také v závislosti na dalších souvislostech. I spolužáci z pedagogické fakulty, kteří dělají prakticky totožnou práci pod různými řediteli, mohou mít peněženku naditou odlišně. Značné rozdíly mohou být ve výši příplatků a odměn.