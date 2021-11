O preventivním testování rozhodla vláda v souvislosti s okresy, kde počet nově nakažených osob nemocí covid-19 stoupl nad hranici stanovenou ministerstvem zdravotnictví. Konkrétně jde o to, že sedmidenní výskyt nově zjištěných případů onemocnění překročil ke dni 30. října hodnotu 300 v přepočtu na sto tisíc obyvatel.

Proti takovému postupu, který plošné testování nově nařizuje celkem ve 22 okresech po celé republice, se ale ohrazují krajští hejtmani. Na 8. zasedání Rady Asociace krajů v Hluboké nad Vltavou na jihu Čech se testování ve školách v úterý stalo jedním z klíčových témat – s tím, že jako stěžejní nástroj v boji s aktuálně sílící pandemií covid-19 při současném nastavení nedává smysl: testuje se podle týden starých dat, přičemž ve chvíli, kdy testování začne, už může být situace zcela jiná. Jak v těch okresech, kde se testuje, tak i v okolních.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) ve středu tlumočila, že s kolegy z dalších krajů by dali přednost systému, kdy by po přijatém rozhodnutí o testování nenásledovala komplikovaná distribuce testů ze skladů Správy státních hmotných rezerv s velkým prodlením, ale dostatek testů už by byl přímo v krajích: měly by je k dispozici krajské pedagogické instituty. To by umožnilo operativní testování v konkrétních okresech či v celém kraji podle aktuálního šíření nákazy. S tím, že ideální by bylo vyhodnocení situace ve čtvrtek, následně by se testy rozvezly během pátku a víkendu přímo do škol – a v pondělí by mohlo dojít na testování.