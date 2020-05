Maximální částka, kterou lze nově požadovat, dosahuje 1674 Kč. Což se dá vnímat i jako zlevnění bezmála na polovinu. Když v minulém týdnu tři oblastní nemocnice Středočeského kraje – mladoboleslavská, kladenská a příbramská – oznámily, že jejich odběrová centra už samoplátce nadále nebudou odmítat, ohlásily za takzvaný PCR test (laboratorní rozbor stěru z nosolhtanu) shodnou cenu 2900 Kč. V Kladně nabídli ještě za 250 Kč RP; rychlotesty z kapky krve.

Podobné ceny požadovali i jinde, kde samoplátce přijímají: částky se většinou pohybovaly pod třemi tisícovkami, byť se v republice našli poskytovatelé zdravotních služeb požadující pouze 1800 Kč. I to je však v očích ministerstva moc: za maximum stanovilo částku 1674 korun. „Chceme, aby cena byla přijatelná – a nevznikaly velké cenové rozdíly,“ vysvětlil Vojtěch, proč se ministerstvo rozhodlo pro regulaci. Proti stanovené částce se však ohrazuje třeba předseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Počítá se totiž s tím, že testování bude v létě podmínkou pro absolvování zájezdů do zahraničí; v některých případech jak před výjezdem, tak při návratu. Požadovaná částka by podle něj neměla převýšit pětistovku.

Zájemcům o testování v roli samoplátce ve středočeských nemocnicích lze doporučit návštěvu jejich webových stránek. Jednak kvůli poučení o rezervacích termínu, což se požaduje, avšak v jednotlivých nemocnicích se způsob liší, jednak kvůli informacím o způsobu placení – ani to není jednotné. A kdo ví: třeba se vyplatí i hledat informaci, zda nemocnice opravdu zlevní, anebo se případně na ministerskou regulaci nerozhodne zareagovat jiným způsobem.