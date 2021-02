Původně se očekávalo, že od úterka bude respirátor (případně nanorouška nebo zdvojené roušky chirurgické) nezbytnou podmínkou třeba pro cestování veřejnou dopravou, nákup či například návštěvu ordinace nebo lékárny (třebas i kvůli shánění dalších respirátorů) – avšak vláda v pondělí večer vyhlásila pravidla znějící poněkud jinak.

Opatření? Později a jiná

„Ani to tak dlouho netrvalo, jen do včerejší půlnoci, abychom zjistili, že co mělo platit od úterka, bude platit od čtvrtka, a navíc to bude o dost složitější,“ komentovala situaci Pecková. „Kolegyně Jana – před níž se hluboce skláníme – prostudovala celou 12stránkovou metodiku a pokusila se to stručně shrnout. Velmi jí děkujeme a doufáme, že tato pravidla zůstanou alespoň chvíli v platnosti,“ konstatovala Pecková k nově publikovanému přehledu opatření, v němž už o nanorouškách není zmínka.

Respirátor nebo dvě chirurgické roušky na sobě budou od čtvrtka povinni nosit občané starší 15 let v obchodech a provozovnách služeb, zařízeních zdravotnických i sociálních služeb, v prostředcích veřejné dopravy i na jejích zastávkách, ale také v autě (pokud v něm nejedou členové jedné domácnosti či samotný řidič). Na děti od dvou do 15 let se vztahuje povinnost nosit na těchto místech chirurgickou roušku.

Aby povinností nebylo málo, respirátor nebo jedna chirurgická rouška (s úlevou platnou do konce února, kdy stačí rouška jakákoli) jsou dále nařízeny ve všech vnitřních prostorách budov kromě bydliště – nebo třeba ubytování v hotelu – ale i kdekoli jinde mimo přírodní prostředí, kde se člověk potkává s dalšími lidmi. Hejtmankou zmiňovaná Jana tuto podmínku shrnuje takto: „Veřejně přístupná místa v zastavěném území obce, pokud jsou přítomny alespoň dvě osoby (mimo členů jedné domácnosti) do vzdálenosti dvou metrů.“

Hejtmanka k tomu připsala, že kraj pouze informuje; jasně a stručně. „Prosím, nesměřujte výhrady a dotazy kraji. Tlumočíme pro vás vládní nařízení. To je celé,“ obrací se hejtmanka na veřejnost.

Fajn. Tak kam jít fasovat?

Ohlasy na facebooku jsou spíš nesouhlasné. Třeba Denisa Chromá připomíná, že celá rodina má doma šité roušky s nanovláknem i chirurgické roušky. „Nehodlám už dál investovat do nesmyslů, co si vymýšlejí,“ ohrazuje se Chromá. Tak trochu technickou připomínku zase nabízí Anna Slezáková, jež dětem ve věku šest a osm let koupila jednorázové roušky právě pro děti. Zkušenost? Nesedí! „Dospělácké jsou jim zase velké,“ durdí se Slezáková. Obdobně hovoří Simona Střelová: „Tak mi. prosím, pošlete jednorázové roušky pro děti.“ Hned několik pisatelů se dotazuje, kde si má nařizované respirátory vyzvednout. A Tomáš Kellner odmítá jakékoli zakrývání obličeje – s tím, že lidské tělo kyslík potřebuje a třeba při řízení auta hrozí zpomalené reakce…

Nechybí však ani politicky zaměřená stanoviska. Mimo jiné upozornění, že to byly právě žádosti hejtmanů, co vedlo k novému vyhlášení nouzového stavu. Nebo dotaz, co se vlastně chytá po jeho skončení.

Povinné nařízení roušek nebo respirátorů od 25. února 2021.Zdroj: facebook KÚ Středočeského kraje