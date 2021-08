Údaje o cestovním ruchu ve středních Čechách za druhé čtvrtletí letošního roku by na první pohled mohly působit sympaticky. Po drastickém covidovém výpadku se úbytek hostů v hotelích a dalších hromadných ubytovacích zařízeních jako jsou penziony a kempy zastavil. Dokonce se ve srovnání s loňskem jejich počet zvýšil o 48,5 procenta – přijelo 118 123 návštěvníků, což proti stejnému období loňského roku bylo o 38,6 tisíce více – a počet jejich přenocování (278,6 tisíce) stoupl o 45,7 procenta. Optimismus je však třeba krotit: ke stavu z období před koronavirovou pandemií je zatím daleko. Návštěvnost dosáhla pouze úrovně 35,8 procenta stavu z roku 2019; něco přes třetinu.

Přijížděli hlavně našinci – návštěvníky z ciziny aby málem hledal s lupou. Byť podíl hostů ze zahraničí stoupl na 8,7 procenta, s bezmála čtvrtinou (24,3 procenta) před dvěma roky to nelze srovnávat. A exotických tváří bylo vidět opravdu jen poskrovnu, plyne z informací Ondřeje Junáška z krajské správy Českého statistického úřadu. „Zahraniční návštěvníci přijížděli především z evropských zemí; nejčastěji z Německa a Slovenska. Z těchto dvou zemí dorazila více než polovina zahraniční klientely,“ shrnul Junášek poznatky za druhý kvartál.

Praha sice zaznamenala meziroční nárůst počtu hostů dokonce o 90,0 procenta, nejvyšší z celé republiky, avšak ani v hlavním městě nemají hoteliéři důvod k jásotu. Ubytovali 252 427 hostů, což je ve srovnání s loňskem o 119,6 tisíce víc – avšak dříve to bývala jiná pohádka: v letech 2017–2019 přijíždělo do Prahy ve druhém čtvrtletí vždy přes dva miliony turistů. Podíl cizinců dosahoval jen 37,2 procenta, zatímco v předcovidovém období to tradičně bývalo mezi 85 a 88 procenty. Tentokrát příjezd nejen komplikovala omezení na státních hranicích, ale vlastně chyběla i tradiční lákadla: omezení postihla provoz památek i restaurací. Přenocování v metropoli statistici nasčítali 530,9 tisíce.

Praha si nicméně ukousla největší podíl všech ubytovaných hostů v rámci republiky: 16,1 procenta. Středočeskému kraji s podílem 7,5 procenta patří v celorepublikovém srovnání pátá příčka. Průměrná doba pobytu dosáhla celorepublikově 2,70 noci. Kratší byla jak ve středních Čechách (celkově 2,36 noci, když u cizinců dosahovala hodnoty 2,78 a u tuzemských návštěvníků 2,32), tak ještě výrazněji v Praze (2,10, kdy cizinci dosáhli hodnoty 2,3 a domácí 2,0).

Z ciziny přijeli nejbližší sousedé

Drtivou převahu domácích návštěvníků zaznamenávaly nejen střední Čechy, ale i Praha, v minulosti zvyklá na převahu klientely z ciziny. Ze zahraničí do středních Čech přijelo nejvíce občanů Německa (s podílem 27,1 procenta ze všech hostů z ciziny) následovaných Slováky (25,4 procenta), dále hosty z Polska (7,6), Itálie (4,3) a Ukrajiny (4,2). „Do skupiny deseti zemí, jejichž státní příslušníci přijíždějí do Středočeského kraje nejčastěji, již nepatřily žádné země mimo Evropu. V souvislosti s celosvětovou situací spojenou s pandemií koronaviru se počet ubytovaných občanů z některých mimoevropských zemí, které do této desítky v minulosti patřily, již v minulém roce snížil na minimum. Obdobně tomu bylo i letos; z Číny a Jižní Koreje přijelo pouze několik jednotlivců, v několika desítkách pak občané Ruska,“ připomněl Junášek.

Podobná situace byla i v hlavním městě, kam z 230,1 tisíce zahraničních návštěvníků České republiky zamířily dvě pětiny: 40,8 procenta. Pomyslné stupně vítězů i zde patří Němcům, Slovákům a Polákům, potvrzují údaje Martiny Kuřitkové z pražské správy statistického úřadu. „Z mimoevropských zdrojových zemí figurují mezi státy „top 10“ dle počtu hostů pouze USA s 3494 návštěvníky. Ve 2. čtvrtletí 2019 pátá Čína a devátá Jižní Korea se nyní octly až ve čtvrté desítce pomyslného žebříčku,“ upřesnila.

Podíl nejpočetnějších zahraničních návštěvníků

Zdroj: Deník/Štraub Jiří

Zdroj: Český statistický úřad; údaje (v procentech z celkového počtu zahraničních hostů) za druhé čtvrtletí 2021