Prozatím však jde pouze o středočeské usnesení. Rozhodovat se bude také v Praze. Tam by měli zaujmout stanovisko radní hlavního města asi za dva týdny.

Zdražení kvůli zachování linek

Středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) vysvětil, že karty jsou rozdány jasně: jde o to, aby vlaky a autobusy nadále jezdily v současném rozsahu a nemusely být výrazněji omezovány. Přikyvuje i Jan Jakob (Spojenci/TOP 09): je to řešení směřující k tomu, aby se podařilo zachovat současné počty spojů – byť je prý zřejmé, že i ty se do budoucna budou dále omezovat. Robert Bezděk (ANO) sice z opozičních lavic namítal, že pro zdražování nyní není vhodná doba – nicméně koaliční zastupitelé mají jasno: žádná doba není „vhodná“; z pohledu politiků mimo jiné i proto, že prakticky neustále je před nějakými volbami.

Teď je však nutné řešit problém financováním veřejné dopravy co nejdříve. Jinak hrozí vážné dopady na dopravní obslužnost, varuje zastupitel Pavel Telička (nezařazený/Hlas) před rozpadem systému veřejné dopravy. A totéž připouští i opozice, za niž připomněl někdejší radní pro dopravu František Petrtýl (ANO), že Boreckého argumenty s výčtem aktuálních dopadů koronavirové krize včetně úbytku cestujících i zásadního propadu tržeb považuje za „zcela rozumné“. Jakkoli se ještě před 14 měsíci jevila situace jako spíš opačný problém: kvůli nárůstu počtu cestujících se hledaly cesty k posilování spojů. Nyní však jde o to udržet co nejvíc linek… Petrtýl nicméně varuje před přílišným nárůstem cen: „Aby to nebylo kontraproduktivní; abychom nevyhnali cestující z veřejné dopravy do aut.“

Před hlasováním zastupitelů, jichž pro zdražení nakonec zvedlo ruce 45, když se devět dalších hlasování zdrželo, shrnul argument pro souhlasné postoje se zdražením Jan Lička (Piráti): „My nezdražujeme občanům dopravu v nejisté době. Zdražujeme proto, aby si lidé mohli hledat novou práci, až nebudou mít na provoz auta.“ Tedy: jedině zdražení umožní zachovat provoz autobusů a vlaků tak, jak jej cestující znají. „Lidé budou na nás spoléhat, že se dostanou tam, kam potřebují,“ míní Lička – čímž vlastně odpověděl Petrtýlovi.

Výhodnost ročních kuponů

Tarify Pražské integrované dopravy se naposledy měnily v roce 2011. Zdražení o 25 procent Borecký označuje prakticky za dorovnání cen o inflaci na úroveň zavedenou tehdy před deseti lety. Chystané zvyšování cen je však poněkud složitější: lišit se bude podle tarifních pásem. Na území hlavního města by zdražení mělo být nejnižší; radní zmínil návrh 17,22 procenta – tak si to prý přejí politici z metropole pro vnitropražský tarif. V blízkém okolí hlavního města už je odsouhlaseno 25 procent, od šestého tarifního pásma dál pak v průměru 30 procent. „Tam proběhlo nejvíc integrací (míněno začleňování linek do systému Pražské integrované dopravy) a cestující na tom vydělali; právě tam lidé výrazně ušetřili,“ řekl radní na adresu Středočechů žijících dál od Prahy.

Změny cen mají postihnut jak jednotlivé jízdenky, tak předplacené časové kupony. Do budoucna se počítá s výraznějším znevýhodněním jednotlivých jízd. „Naším cílem je převést část rezidentů na časové, tedy dlouhodobé jízdné, a proto dojde časem k další diferenciaci tarifů – a zejména pak zvýhodnění celoročních kuponů,“ uvedl Borecký.

Připouští však, že červencový termín změny tarifu nemusí být jistý. Záleží prý na tom, kdy své rozhodnutí přijmou pražští radní – a jak rychle pak tiskárna cenin bude schopna zvládnout zakázku. Mohlo by se tedy stát, že nové ceny začnou platit později.