S nenáviděným virem souvisí i dalším problém. Před několika týdny mu podlehl i známý principál Jaromír Joo a jeho milovaní tygři smutní. „Nejvíce samice Tajga, ta to opravdu těžce nese a truchlí. Chvílema i odmítala žrát, ale už se to snad trochu lepší,“ říká u její klece Patrik Joo, který nastoupil na místo svého otce. A aby těch špatných zpráv pro cirkus nebylo málo, chystají se zákony v důsledku znemožňující další množení zvířat, což je podle nového principála nesmysl a věří, že po volbách se situace změní a k tak extrémním omezením nedojde.

Cirkus už řadu měsíců stojí na místě a tedy logicky nevydělává. Z čeho žije asi třicítka stálých členů? A z čeho krmí zvířata? „Rozhlédněte se po dvoře. Najdete tu asi pět lidí, kteří se musí starat o zvířata, ostatní jsou normálně v práci. Našli si brigády, dělají stavební práce a vše, co se nabízí. Dneska zrovna jeli pracovat 120 kilometrů daleko,“ říká Patrik Joo. Všechno, co se vydělá, jde do zvířat a cirkusu obecně.

O konci cirkusové ságy nechce ani slyšet. „To vůbec nepřichází v úvahu. Všichni tady k tomu máme citovou vazbu, k samotnému cirkusu i ke zvířatům. Všechno, co vyděláme, jde na to, abychom to udrželi. I kdybychom měli pracovat 22 hodin denně. Také existuje už nějaká tradice a i s úctou k nedávno zemřelému otci je naší povinností cirkus udržet,“ je přesvědčen muž, který už se nemůže dočkat, až se vrátí k cestování nejen po zemích českých.

Kdy to bude, to si v tuto chvíli netroufá říci. „Kdybychom se dozvěděli pevný termín, jsme schopni za týden vyrazit. Situace je ale nejistá, nikdo nic neví. Další otázkou je, zda se diváci po tak dlouhé době nebudou bát do hlediště přijít. To samozřejmě není jen náš problém,“ přemýšlí Patrik Joo. V danou chvíli zvažuje, jestli by se vůbec vyplatila alespoň podzimní tříměsíční sezóna. „Pokud by do hlediště přišlo 50 diváků, tak nám to nedá ani na naftu.“

V mírně optimistické náladě je udržují fanoušci. Zvláště po smrti Jaromíra Joo byla podpora od nich hmatatelná. Přispívají také do sbírky, kterou vyhlásil cirkus na svých webových stranách a na sociální síti. A pokud by se v letošním roce skutečně cirkus nepohnul ze Zbožíčka, je připraven (pokud to dovolí zdravotní opatření) pozvat fanoušky právě do vesnice nedaleko za Nymburkem.

„Vzadu na loukách budujeme takový areál, který by mohl sloužit jako zvířecí zábavní park. Pokud by cirkus nemohl za fanoušky, museli by holt fanoušci sem za námi,“ vysvětluje principál organizace, která chová koně, tygry, pumy, krokodýla, hady, lamy a spoustu dalších zvířat.