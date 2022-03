Patří všem 36 osobnostem nominovaným různými organizacemi, obcemi i občany – přičemž lze jen litovat, že pravidla hejtmanské ceny umožňují určit jen jednoho laureáta v každé kategorii.

Ocenění by si podle slov Peckové zasloužili všichni: jsou vzory a inspirativními osobnostmi, jejichž zásluhou se společnost stává silnější. Upozornila současně, že hejtmanský fond podporuje rozmanité aktivity, a tak se nabízí příležitost požádat o krajský příspěvek. „Pro mě jste opravdu vítězi vy všichni,“ obrátila se k nominovaným přítomným v sále.

Objev zralý přímo na Nobelovku

V sedmi konkrétních kategoriích rozhodovali o udělení cen středočeští politici společně se zástupci odborné veřejnosti z jednotlivých oblastí; osmým oceněním je cena veřejnosti, vzešlá z internetového hlasování napříč všemi kategoriemi. Mimochodem: šlo o jedinou z udělovaných cen, o niž se podělili hned dva držitelé.

Ocenění přišli převzít Milan Starec a Tomáš Vodochodský provozující v Kostelci nad Černými lesy historický pivovar, kde návštěvníci mohou vidět, jak se vařilo pivo před sto lety – a také vyzkoušet, jak chutnalo. Vodochodský se za oba společníky svěřil, že když se před 21 lety dozvěděli o nabídce na prodej pivovaru nedotčeného přestavbami z doby socialismu, a dokonce se zachovaným původním vybavením včetně technologie, šli do toho sice bez peněz, ale nadšením, jež dalo podnět ke vzniku firmy Dej bůh štěstí.

Dnes je to cena hejtmanky, jednou by to možná mohlo být i na Nobelovu cenu, připomněla Pecková v souvislosti s prací Jiřího Neužila, oceněného v kategorii Věda a výzkum. Ten se věnuje bádání v oblasti léků proti národům. V předtočeném medailonku prozradil, že původně vystudoval kvasnou chemii – a tak se mohl stát třeba sládkem; vybral si ale vědu pomáhající zachraňovat lidské životy. Cenu si však kvůli nemoci převzít nepřišel; zastoupil ho mluvčí biomedicínského centra Biocev ve Vestci Petr Solil. Hejtmanka však naznačila, že je o výzkumu a jeho pokrocích informována.

Velmi dobře prý dopadlo první testování a bylo by možné rozjet druhou fázi klinických testů; k tomu je však zapotřebí čtvrt miliardy korun. Hejtmanka na to upozornila ve chvíli, kdy se v nadsázce obrátila k přítomným v sále: pokud má někdo přebytečných 250 milionů, věděla by, jak je smysluplně využít. Svěřila se, že tohle má pro ni i osobní souvislosti. Její tatínek zemřel ve 48 letech, když podlehl karcinomu ledvin. Právě tomu nádoru, u něhož první ověřování preparátu profesora Neužila ukázalo velmi nadějné výsledky…

Osobně si pro ocenění nepřišel ještě řezbář a betlémář z Příbramska Ján Chvalník, jemuž v cestě do Kutné Hory zabránil covid-19. I od tohoto laureáta ocenění v kategorii Kultura však přítomní slyšeli z videa, jak se od havířiny dostal k práci se dřevem – i jak vyrábí čtyři naprosto totožné betlémy. Skutečně úplně stejné: aby si vnoučata nezáviděla.

Nejistá byla do poslední chvíle účast kajakáře Jiřího Prskavce. Mělnický rodák a nyní hrdý obyvatel Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, který získal hejtmanskou cenu v kategorii Sport, totiž jel do Kutné Hory rovnou z vyhlášení paralympionika roku. Stihl to přesně; jako kdyby se dramaturgie galavečera přizpůsobila jeho programu. Koneckonců – s tím, aby se dostal do cíle „včas“, nemívá problém: dokazují to jeho zlata z olympiády i mistrovství světa a Evropy.

Prskavec připomněl, jak ho sport vychoval a naučil hledat nové cesty. A o tom, že by se věnoval něčemu jinému než vodnímu slalomu, prý ani neuvažoval. V dětství sledoval tátu, který tehdy ještě aktivně závodil a byl v reprezentaci – přičemž on vyrůstal buď u babičky, nebo na závodech. A už tehdy měl o své kariéře jasno: „Když se mě ptali, čím chci být, říkal jsem, že kajakář. Říkali, že to není povolání – ale já odpovídal: ne, já se tím budu živit.“ Nemýlil se.

Od nuceného odchodu k pochvale

Vedle hejtmanských cen předala Pecková také také zvláštní čestné ocenění. Získal je někdejší ředitel Českého muzea výtvarných umění (ČMVU, zřizované Středočeským krajem jako nástupce někdejší Středočeské galerie) v Praze Ivan Neumann. V roce 2009, kdy se ČMVU v Praze přetvářelo v GASK v Kutné Hoře, po neshodách s týmem tehdejšího hejtmana Davida Ratha (v té době ČSSD) o budoucí podobě fungování galerie a využití domů v Praze opustil místo i práci. Nyní hejtmanka ocenila – přímo na „místě činu“ v GASK – že to byl právě Neumann, kdo se významnou měrou zasloužil o rekonstrukci s proměnou někdejší jezuitské koleje v Kutné Hoře, kde býval vojenský sklad, v jednu z nejvyhledávanějších galerií v republice.

Pecková vyzdvihla i jeho dřívější práci na digitalizaci a on-line zpřístupnění sbírkového fondu, což u nás v té době bylo něčím nevídaným. Ocenila i jeho přístup po odchodu, který byl všechno jiné než poklidný a pohodový: v roce 2013 se ke spolupráci s galerií vrátil, a to dokonce jako kurátor výstavy v roce 2020. „Mám obrovskou radost, když vidím, jak GASK vzkvétá,“ poznamenal Neumann.

Atmosféru předávání ocenění doplnila ve čtvrtek večer vystoupení zpěváka Ondřeje Rumla. Hned v úvodu přiznal, že není Středočech; hlásí se k severočeskému původu. Dal si ale záležet na tom, aby se jeho čísla nestala pouhým hudebním doprovodem; publikum si ho mohlo zapamatovat jako jednoho z hlavních aktérů večera. Mimo jiné ukázal, jak to zní, když se nahrávka na místě nazpívané písničky Skákal pes pustí pozpátku s postupným doplňováním dalšími zvuky.

Během večera zazněla i vážná témata, přičemž nechyběly ani ohlasy na vpád ruské armády na území Ukrajiny. To opakovaně připomínal moderátor večera Jiří Václavek. Třeba Jiří Antoš provozující milovický zábavní park Mirakulum, jenž získal cenu v kategorii Podnikatel, se pak na místě vzdal šeku na 15 tisíc korun: peníze věnoval ve prospěch válečných uprchlíků.

Držitelé Ceny hejtmanky Středočeského kraje 2021



- Hrdinský čin a společenská odpovědnost – Jana Havelková, Příbram: Dlouhodobě a nezištně pomáhá znevýhodněným dětem z Příbrami a okolí. Pořádá charitativní akce, organizuje oslavy narozenin dětí z dětského domova Pepa a rozděluje i rozváží potravinovou pomoc znevýhodněným rodinám. To vše dělá ve svém volném čase, po práci zdravotní sestry v nemocnici – a bez nároku na honorář.



- Kultura – Ján Chvalník, Bohutín: Je jedním z nejznámějších řezbářů u nás a jeho tvorba je známá i v zahraničí. Dlouhodobě působí ve spolku Příbramských betlémářů, který se snaží zachovat betlémářské tradice na Příbramsku, a pečuje o rozšiřování rozsáhlé sbírky historických i současných betlémů. Věnuje se také návrhům mincí a vydává regionální pamětní mince.



- Podnikatel: Jiří Antoš, Milovice: V roce 2012 otevřel v Milovicích zábavní park Mirakulum, který se stal ojedinělým projektem nejen v Česku, ale i za hranicemi. Neustále ho rozvíjí a zlepšuje. Důraz klade na komfort návštěvníků – a pravidelně pořádá charitativní akce pro děti z dětských domovů.



- Pracovník veřejného sektoru – Hana Bílková, Líbeznice: Byla dlouholetou ředitelkou Oblastního muzea Praha-východ. Na starosti měla mimo jiné revitalizaci areálu „horního zámku“ v Panenských Břežanech a vybudování moderní multimediální expozice Zločin a trest. Jejím projektem byl i transfer otisku cihlové zdi z Porchester Gate v Londýně (před níž byli za druhé světové války fotografováni českoslovenští parašutisté před odletem na misi) do Panenských Břežan.



- Sport – Jiří Prskavec, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Nominován byl za reprezentaci České republiky na letní olympiádě v Tokiu, kde získal ve vodním slalomu zlatou medaili. Už v minulých letech se stal přitom opakovaně mistrem světa a mistrem Evropy.



- Věda a výzkum – Jiří Neužil, Vestec: Byl nominován za vývoj léku proti nádorovým onemocněním. Před 13 lety přišel s myšlenkou vytvořit přípravek, který by cílil přímo na mitochondrie nádorových buněk. Výsledky první fáze klinické studie ukazují, že pacienti léčbu dobře snášejí. Velmi pozitivní efekt má u nemocných s karcinomem ledvin.



- Vzdělávání – Pavel Horešovský, Lidice: Je nejmladším přeživším lidickým dítětem, aktivně se zapojuje do dění v obci Lidice. Podílí se na organizování pietních aktů, účastní se besed pořádaných lidickým památníkem, je místopředsedou spolku Lidice Memory. Svým působením hájí pravdivý výklad lidické historie a předává odkaz Lidic dalším generacím.



- Cena veřejnosti: Milan Starec, Tomáš Vodochodský, Kostelec nad Černými lesy: Společníci zasvětili celé dosavadní profesní životy záchraně a obnově černokosteleckého pivovaru. Vybudovali unikátní pivovarnické muzeum, zachraňují technologie historických pivovarů z Čech, Moravy a Slezska. Areál pivovaru je známý i díky bohaté kulturní činnosti.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje