Až čtyři stovky bytů přinese na trh nového bydlení v Mladé Boleslavi projekt, který v městské části Debř plánuje vybudovat společnost Skanska Reality. Na území o rozloze dosahující bezmála 40 tisíc metrů čtverečních by mělo vyrůst nejen několik bytových domů, ale také park, venkovní tělocvična, dětské hřiště, altánky či bruslařská dráha. Jak vyplývá ze sdělení developera, výstavba projektu by se měla rozběhnout do roku 2025.