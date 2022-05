Trasa jednoho z nejprestižnějších dálkových běhů na planetě povede nejprve na sever k Libeňskému mostu, následně účastníci poběží do Podolí a na Smíchov, odkud zamíří opět do Holešovic a nakonec podél řeky k cílové rovince v blízkosti orloje. Na celé trase závodu i souvisejících komunikacích bude platit zákaz parkování.

Dopravní omezení a změny si akce vynutí vždy jen na nezbytnou dobu podle průběhu závodu v konkrétních lokalitách. Například přibližně od 9.20 do 13.35 hodin bude tramvajová linka číslo 14 v úseku Palmovka – Bílá labuť obousměrně odkloněna přes zastávky Invalidovna a Florenc a v úseku Karlovo náměstí – Náměstí Bratří Synků pak přes zastávku I. P. Pavlova.

Kvůli maratonskému běhu také vzniknou tři dočasné tramvajové zastávky a jedna autobusová. Mezi Dvorci a Budějovickou bude jezdit náhradní autobusová doprava s označením X3. Celkem se úpravy jízdních řádů a režimů dotknou 15 tramvajových a pěti autobusových linek. Omezení nezačnou před půl devátou a do normálu se veškerá veřejná doprava vrátí krátce po 16. hodině.

Pořadatel Volkswagen Maraton Praha nabízí veřejnosti bezplatnou dopravně-informační telefonickou linku. Do soboty je v provozu vždy od 9 do 18 hodin číslo 800 165 102, v den závodu pak od 8 do 16 hodin budou k dispozici dvě linky: 800 165 102 a 800 100 991.

Tisíce běžců a uzavírky

Do běžeckého klání už se registrovaly tisíce běžců z desítek zemí. Startovné pro členy ČMK je momentálně 1900 korun. Návštěvníkům je k dispozici doprovodný rodinný běh v délce 2,5 kilometru.

Startuje po deváté hodině na náměstí Republiky a skončí o necelou hodinu později na Staroměstském náměstí. Kdo si nevěří na zdolání celé trati v délce přes 42 kilometrů, může uběhnout jen polovinu a zúčastnit se závodu dvojic. Novinkou je i skupinový závod pro maratonce.

„Vnímáme, že tato akce je magnetem pro sportovně založené turisty z celého světa a významným způsobem naše město propaguje. Vždycky se na tuto událost těšíme. Praha je otevřená běžcům z celého světa. Právě sport je to, co nás může spojit,“ prohlásil radní pro školství a sport Vít Šimral (Piráti).

Běžecké závody podle politiků i pořadatelů přinášejí Praze značné ekonomické benefity a propagaci. Tyto akce přímo přitahují včetně doprovodů účastníků desítky tisíc návštěvníků, kteří v Praze podle nezávislé studie utrácí každoročně stovky milionů korun. Televizní přenosy z historického centra pak mohou sledovat až stovky milionů lidí.