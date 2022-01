Samozřejmě; ve chvíli, kdy šlo o sekundy, nespěchali napříč republikou. Vyjížděli z Čelákovic na Praze-východ, kde nyní pomáhají středočeské policii zajistit fungování tamějšího obvodního oddělení. A nejeli daleko: do Čelákovic. Přivolal je náhodný svědek, který se do poskytování pomoci muži bojujícímu o život zapojil jako první. Na událost z podvečerních hodin 29. prosince Deník ve čtvrtek upozornila policejní komisařka Lucie Nováková.

Defibrilátor nebyl potřebný

Prvotní informace byla stručná: v Dukelské ulici leží uprostřed silnice muž v bezvědomí. Ostravsko-čelákovická hlídka mohla po příjezdu potvrdit, že se zatím nic nezměnilo: pánovi ležícímu na vozovce pomáhal muž provádějící resuscitaci. Policistům stačil říci, že co se stalo, neví: když místem projížděl v autě, uviděl ležícího člověka, kolem kterého pobíhal pes. Snažil se proto dělat, co bylo v jeho silách. Zdálo se, že muž není zraněný, a tak už na první pohled bylo zřejmé, co se asi přihodilo: ne, tady nedošlo k dopravní nehodě. Nejspíš šel vyvenčit psa – a udělalo se mu zle. Upadl do bezvědomí, načež zůstal ležet na místě, kde ho komplikace postihly.

Zprvu to nevypadalo dobře ani náznakem, plyne ze středečního vyjádření policejní mluvčí Barbory Schneeweissové. Kontrola životních funkcí ukázala, že je vážně zle. „Muž nejevil známky života a nereagoval ani na oslovení či bolestivé podněty. Proto policisté okamžitě započali srdeční masáž,“ konstatovala Schneeweissová.

Po několikaminutové resuscitaci se rozhodli použít přístroj AED – automatizovaný externí defibrilátor, který měli ve výbavě hlídkového vozidla. „Přístroj nicméně výboj nedoporučil, protože muž již začal sám dýchat,“ konstatovala mluvčí. S tím, že pacienta kolegové poté uložili do stabilizované polohy a následně kontrolovali jeho životní funkce. „Až do doby příjezdu zdravotnické záchranné služby, která si 52letého muže převzala do péče a odvezla ho do nemocnice,“ uvedla Schneeweissová.

Až pak byl čas zjišťovat podrobnosti. Ukázalo se, že řidič, který zorganizoval pomoc, je starší než pacient: jde o šedesátníka. O tom jistě budou ostravští policisté vyprávět po návratu domů kolegům – stejně jako o tom, jakou později dostali zprávu: muž, kterého resuscitovali, přežil. „Policisté společně s 60letým svědkem mu bezpochyby zachránili život,“ zdůraznila Schneeweissová.

Významný moment tříměsíční mise

Středočeskou historku uslyší policisté hned na dvou ostravských obvodních odděleních. Aneta Samohýlová působí na služebně Ostrava-Poruba, Filip Šrubař má domovskou stanici Ostrava-Poruba 2.

Oba nadstrážmistři posilují výkon ve středních Čechách v rámci tříměsíční výpomoci od 1. listopadu. Zanedlouho už si ale budou balit na cestu k návratu domů: jejich středočeská mise končí 21. ledna. „Díky záchraně života, ale i dalším činnostem, které při výkonu služby vykonávali, byli zajisté skvělou posilou středočeským policistům,“ ocenila Schneeweissová.