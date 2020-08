Jesenice a Modletice jsou jen dvě místa s dopravním omezením na Pražském okruhu – ve skutečnosti se však omezení průjezdu týká čtyř lokalit. Na okruhu neboli dálnici D0 se totiž na výstavbě portálů pro úsekové měření rychlosti pracuje v obou jízdních pásech: jak ve směru k dálnici D1, tak „k letišti“ neboli k D5. A nyní v úsecích dlouhých zhruba 400 metrů nastává třetí etapa prací, jež se od předchozích dvou odlišuje.

Dálnice. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

Zatímco během soboty a části neděle mohli řidiči kvůli vyznačování nové úpravy projíždět pouze jedním jízdním pruhem, pro celý příští týden i část toho následujícího mají být příznačné střídavé změny. Přes den, kdy se omezení ve všech čtyřech úsecích budou týkat zpevněné krajnice a části pravého jízdního pruhu, se bude jezdit ve dvou jízdních pruzích, zatímco v noci (vždy mezi sedmou večer a šestou ranní), kdy je provoz slabší, zůstane průjezdný jen levý jízdní pruh. Tento postup, který umožní pracovat na výstavbě portálů i v noci, by se měl uplatňovat až do noci na úterý 11. srpna. Konkrétně do šesté ranní, kdy má přechodné omezení zmizet.