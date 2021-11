Podle slov hejtmanky Petry Peckové (STAN) jde vlastně o to „dostat na papír to, co už probíhá“ – přičemž hovoří zejména o spolupráci v oblasti veřejné dopravy, silniční dopravy, transformace středních škol, využívání VISKu neboli Vzdělávacího institutu Středočeského kraje či digitalizace, kdy střední Čechy mohou čerpat z činnosti pražské organizace Operátor ICT.

Neřešit až problémy, plánovat včas

Vedle aktuálních projektů či těch pro nejbližší budoucnost se chystá společné plánování budoucnosti „metropolitní oblasti“, tedy Prahy a Středních Čech, i s dlouhodobějším výhledem. V pondělí to uvedl náměstek hejtmanky Jiří Snížek (Piráti), který má na starosti oblast regionálního rozvoje a územního plánování. Podle jeho slov je třeba společně pracovat na vizích vycházejících z odhadů, že v roce 2050 bude v tomto regionu žít 3,6 milionu obyvatel. A je třeba společně navrhnout územní studii, která bude reagovat na tato očekávání – a ne se jako dosud pouze snažit řešit problémy, které už se aktuálně objevují.

A že jich je! Zejména v blízkém okolí hlavního města, kde se počet obyvatel zvyšuje s největší intenzitou. Chybějící místa ve školách i školkách, stejně jako ve vlacích do Prahy – nebo třeba nedostatek lékařů – jsou jen některé z nich. Mimochodem: od roku 2000 se počet obyvatel Středočeského kraje zvýšil o čtvrt milionu lidí. Stěhováním. Nejvíc nových příchozích se usadilo na Praze-východ. Společným tématem tedy není jen zájem na co nejrychlejším dobudování Pražského okruhu, o němž je slyšet asi nejčastěji.

Doprava. To je velké společné téma

Třeba společný dopravní systém PID mají mít Praha a kompletně celé střední Čechy v polovině příštího roku. Ještě letos se chystá integrace autobusové dopravy na Mladoboleslavsku, příští rok v březnu mají být začleněny Vlašimsko a Čáslavsko a v červnu vše dokončí připojení oblasti Březnicka. Vlastně to konec ještě nebude: následovat má propojení s městskou hromadnou dopravou (MHD) jezdící v několika středočeských městech. Radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) k tomu v pondělí uvedl, že cílem je dosáhnout toho, aby Středočeši i Pražané jezdili dopravními prostředky co nejvíc odpovídajícími 21. století.

Na otázku Deníku připustil, že první reakce starostů a primátorů na slova o integraci MHD do PID byly „opatrné“, ale postoje se prý mění. Nejdál situace dospěla v Kladně, kraj dále jedná s Kolínem, Mladou Boleslaví i Příbramí. A vypadá to prý, že debaty směřují ke společnému cíli: ke zkvalitnění i zlevnění. Naopak dříve ohlašované plány, že do PID budou integrovány podobně jako v Praze i některé středočeské přívozy na řekách, zřejmě padly.

Jiný pohled má na spolupráci kraje s Prahou ve veřejné dopravě středočeská opozice. „My jsme se proti některým aktivitám vymezovali, řekl Deníku Martin Herman (ANO). Odmítá zejména plány na vytvoření společného podniku, ve který by měly splynout středočeská IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje) a pražský Ropid (Regionální organizátor PID). „Podle našich informací tam Praha bude mít většinu 51 procenta. S tím nesouhlasíme – ani nám není jasná potřeba se takhle spojovat,“ konstatoval. Za opozici přidává kritiku současného vedení i někdejší radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO): „Zrušili žákovské a seniorské jízdné, zdražili, omezí spoje na lokálkách.“

Co je Praze do středočeských škol?

Spolupráce s Prahou se má rozvíjet třeba i v oblasti transformace středního školství, kdy se podle slov radního pro oblast vzdělávání a sportu Milana Váchy (STAN) chystají zejména pokračování v optimalizaci sítě škol – tím se rozumí především soustředění vzdělávacích zařízení do větších celků v historických okresních městech – a modernizace struktury oborů spojená s výraznější specializací na konkrétní zaměření. A proč by do tohohle měla mluvit Praha? „Vzdělává nám více než třetinu žáků,“ odpověděl na otázku Deníku radní Vácha. Podle něj je to tak dané už dlouho. „Historicky Praha působila jako gravitace,“ připomněl, že metropole přitahovala studenty ze středních Čech i v minulosti. Ani zde však opozičník Herman není s činností nástupců spokojen: „Chybí koncepce rozvoje středních škol, kterou slíbili předložit.“

Co chtějí místní, má být víc slyšet

Vedle hlavního města hejtmanství míní být také v užším kontaktu se středočeskými obcemi a městy, a to i při společném plánování budoucnosti. Platí to třeba pro zvažování projektů pro oblast Milovice-Boží Dar v někdejším vojenském prostoru, naposledy obsazeném sovětskou armádou. Nebo v sociální oblasti, kde kraj couvl od plánů vybudovat nový domov seniorů u Dobříše, když se ukázalo, že místní radnice má rozjednaný obdobný záměr se soukromým investorem a od jeho podpory nemíní ustoupit. Pro zamýšlený nový domov seniorů se tak představitelé kraje nyní rozhlížejí po jiné vhodné lokalitě: nejspíš na Kolínsku.