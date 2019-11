Podle Lukáše Rudolfského, který je generální ředitel a jednatel Vinných sklepů Kutná Hora, bude letošní ročník poměrně dobrý, co se týká bílých vín. „Hrozny byly ideálně vyzrálé, na ty červené si budeme muset ještě chvíli počkat, až dostatečně nazrají,“ vysvětlil Rudolfský, podle kterého se mohou lidé těšit na vína, která budou plná ovocných tónů. „Budou mít dostatek kyselin a svěžesti,“ poznamenal vinař.

Letošní ročník obecně sice bude dobrý, ale nedá se prý očekávat nadúroda, sklizeň je podle Lukáše Rudolfského srovnatelná s ročníky 2015 a 2016. Důvodem je to, že se na hroznech podepsaly jak mrazy, tak potom i deště, kdy někteří vinaři museli bojovat s plísněmi, některá místa zasáhly i kroupy.

Letošní ročník svatomartinských vín má jednu zajímavost. Tradičně bývají svatomartinská otevírána přesně na sv. Martina – tedy 11. listopadu. Letos ale dojde k tradičně velmi očekávanému okamžiku o něco dříve. Vinařský fond povolil prodej mladých vín už od pátku 8. listopadu. Letos svátek sv. Martina totiž připadá z hlediska akcí, jako jsou hody, dost nešťastně na pondělí. Vinaři proto volali po možnosti uspořádat svatomartinské hody už během víkendu 9. a 10. listopadu.

A tak – ačkoliv Martinové budou slavit až v pondělí – zábava připadne už na nadcházející víkend. A vedle vína a svatomartinské husy se odehraje celá řada doprovodných akcí kulturního charakteru. V plánu jsou ale i speciální události pro děti – například putování s lampiony a hledání pokladu sv. Martina. Chybět ale nebudou přednášky, které přiblíží celou tradici.

Vybrané události ke Svatomartinským slavnostem

Rakovnicko

Martinské slavnosti

Kdy: 8. listopadu od 16 hodin

Kde: Mateřské centrum Paleček Rakovník

Proč přijít: Příchozí se mohou těšit na výrobu lampionů, animační program, společné pečení, kouzelná světelná stanoviště, lampionový průvod a drobné občerstvení. Cena je 100 korun za dítě.

Svatomartinská křídlovka

Kdy: 10. listopadu od 14 hodin

Kde: Novostrašecké kulturní centrum Nové Strašecí

Proč přijít: Na třetím ročníku přehlídky dechovek Svatomartinská křídlovka se představí čtyři dechové kapely, konkrétně domácí soubor Modrá muzika Zdeňka Thumy, Horalka z Domažlic působící v oblasti Chodska již přes čtvrt století, Veselka Ladislava Kubeše a Krajanka složená ze špičkových profesionálních muzikantů z Prahy. Moderátorem festivalu je herečka a moderátorka Karolína Hrůzová.

Svatomartinské víno 2019

Kdy: 11. listopadu od 17 hodin

Kde: Vinotéka ve Vysoké, Rakovník

Proč přijít: Příchozí se mohou těšit na výborná mladá vína ze sklepů Novosedelského Vinofolu a vinařství Zapletal, k zakousnutí budou různé druhy sýrů, fuetů a svatomartinský husí mls. K poslechu zahrají stejně jako loni dvě kapely, od 17:00 hodin se představí funkové uskupení 6M a od 20:00 hodin zahraje akustická folk-rocková fúze Šoury Roury.

Mladoboleslavsko

Hradiště oslaví svatého Martina lampiony

Kdy: 10. listopadu od 17 hodin

Kde: Masarykovo náměstí a farní zahrada, Mnichovo Hradiště

Proč přijít: Tradiční listopadový svátek spojený s pečenou husou a svatomartinským vínem oslaví v Mnichově Hradišti Lampionovým průvodem. Na Masarykově náměstí u radnice v 17 hodin přivítají svatého Martina na bílém koni a následně se průvod přesune na farní zahradu, kde bude pro malé lampionoše i jejich doprovod připraveno občerstvení a hudební vystoupení skupiny Gnomus.

Benátky zvou k oslavám svatého Martina

Kdy: 10. listopadu od 15.30 hodin

Kde: Benátky nad Jizerou

Proč přijít: Od 15:30 budou mí děti možnost svézt se v ulici Raabova na koni, v 16 hodin vyjde průvod se svatým Martinem na bílém koni v čele po cyklostezce vedoucí do Dražic ke kostelu sv. Martina, kde v 17 hodin začnou zpěvy a slovo o svatém Martinovi. Děti budou moci po celou dobu hledat svatomartinský poklad a připraveno bude občerstvení a příjemná hudba.

Zvířetice přivítají svatého Martina

Kdy: 9. listopadu od 9 hodin

Kde: Svatomartinská alej, Zvířetice

Proč přijít: Svatého Martina na bílém koni přivítají u Staré hrušky mezi Zvířeticemi a Bítouchovem soutěží o nejlepší svatomartinský rohlíček, výstavou ovoce, otevřením místní vodárny a samozřejmě ochutnávkou svatomartinských vín, která se bude konat symbolicky v 11:11.

Mělnicko

Průvod sv. Martina & rytířský souboj

Kdy: 8. listopadu od 17 hodin

Kde: ZŠ Jungmannovy sady a náměstí Míru, Mělník

Proč přijít: 24. ročník průvodu sv. Martina městem vyjde i letos v 17.15 hodin od Základní školy Jungmannovy sady a bude směřovat na náměstí. Tam vystoupí šermířské skupiny Akvilo a Bohemia Sanguis. Prodej výrobků žáků ZŠ bude tradičně věnován na konto Stonožka a další charitativní projekty.

Lampionový průvod spojený s "uspáváním broučků"

Kdy: 7. listopadu od 16 do 18 hodin

Kde: MŠ Zvoneček a RC Chloumek, Mělník

Proč přijít: Tradiční lampiónový průvod pořádá Rodinné centrum Chloumek. Sraz účastníků je u MŠ Zvoneček na Chloumku, odtud se průvod přesune k Rodinnému centru, kde děti budou moci "uspávat broučky" a jinak dovádět. U Rodinného centra pak bude možnost pro všechny zúčastněné si opéci buřty, které je ovšem třeba vzít si s sebou na akci, samozřejmě stejně jako lampióny.

Svatomartinské hody na Pobudě

Kdy: od 8. listopadu od 11 hodin do 10. listopadu do 19 hodin

Kde: restaurace Pobuda, Kokořín

Proč přijít: Restaurace a vinárna Pobuda pořádá Svatomartinské hody u příležitosti svátku svatého Martina 11. listopadu. Svátek tradičně symbolizuje ukončení podzimních měsíců a doby zrání vína a oznamuje příchod zimy. Nedílnou součástí svatomartinských hodů je pečená svatomartinská husa, koláče a svatomartinské víno. Je tedy na co se těšit. Je doporučeno pořídit se předem rezervaci místa.

Kolínsko

Svatomartinské hody se na zámku

Kdy: 11. listopadu od 18 hodin.

Kde: Savoia Castle ve Škvorci

Proč přijít: Při večeři při svíčkách na příchozí čeká svatomartinské menu včetně husí polévky podle staročeské receptury a samozřejmě svatomartinské husy. Pro abstinenty a řidiče bude připravený unikát - francouzské nealkoholické víno. Nutná je rezervace na akci.

Svatomartinské hody v hotelu Chateau Kotěra

Kdy: od 11. do 18. listopadu

Kde: Chateau Kotěra v Ratboři

Proč přijít: Připraveno bude speciální menu a svatomartinská jídla, nebude chybět ani svatomartinské víno.

Naivní restaurant Kolín - svatomartinské hody

Kdy: od 8. do 11. listopadu

Kde: Těšit se můžete na husí játra ve víně, koňaku s rozmarýnem, husí prsíčko v zázvoru, skořicové zelí a mnoho dalších dobrot. A k tomu mladá vína z Čech.

Benešovsko

Svatomartinský lampionový průvod

Kdy: 11. listopadu od 17 do 20 hodin

Kde: Společenské centrum Týnec nad Sázavou

Proč přijít: Tradiční svatomartinský lampionový průvod spojený s kulturním programem připravilo Mateřské centrum Motýlek z Týnce nad Sázavou. Průvod v čele se Svatým Martinem na bílém koni vychází v 17 hodin od Domu s pečovatelskou službou, ve kterém mateřské centrum sídlí, a poputuje do zahrady Společenského centra, kde na účastníky čeká čeká bohatý program - písničky, šermířská pohádka, rohlíčky, oheň. Cena vstupenky je 30 korun.

Pečení svatomartinských rohlíčků

Kdy: 6. listopadu od 14.30 do 16.30 hodin

Kde: Dům dětí a mládeže Benešov

Proč přijít: Dům dětí a mládeže Benešov připravil pro žáky od prvního po devátý ročník tradiční pečení svatomartinských rohlíčků, na kterých si pak všichni usilovní kuchtíci pochutnají. Na akci je nutno přihlásit se předem.

Pochutnají si na svatomartinské huse

Kdy: 9. až 11. listopadu od 11 do 22 hodin

Kde: Restaurace Na Karlově, Benešov

Proč přijít: Již od soboty 9. listopadu si návštěvníci restaurace Na Karlově budou moci pochutnat na dobře přepečené huse, která je s knedlíkem a zelím vyjde na 390 korun. Husu je nutno si rezervovat předem na tel. čísle 317 700 825 nebo na emailu: reservationkarlov@bellevuehotels.cz.

Kutnohorsko

Kompletní husí menu na Kometě

Kdy: 9. – 17. listopadu

Kde: Restaurace Kometa Kutná Hora

Proč přijít: Jaroslava, Michal a Martin Maturovi s kolektivem pořádají ve své restauraci tradiční husí hody. Můžete ochutnat kompletní husí menu, navíc vás přivítá Martin mladým svatomartinským vínem a a čepovat se bude také martinské pivo.

Svatomartinská vína v Galerii Středočeského kraje

Kdy: 10. listopadu od 11 hodin

Kde: Galerie Středočeského kraje Kutná Hora

Proč přijít: Tradiční svatomartinské hody s ochutnávkou husích specialit a degustací mladých a svatomartinských vín. Po celý den bude hrát bude Pepíno Matura, letošní svatomartinská vína se otevřou přesně v 11 hodin a 11 minut.

Svatomartinský lampionový průvod v Čáslavi

Kdy: 11. listopadu od 17 hodin

Kde: Kostelní náměstí Čáslav

Proč přijít: Trasa průvodu začíná na Kostelním náměstí a končí u kašny na Žižkově náměstí, kde bude připraven kulturní program. Podle organizátorů přijede i Martin na bílém koni. Ten samý den ráno začne v 8 hodin pečení svatomartinských koláčů v rodinném centru Kopretina, které je pořadatelem akce. Do pečení se může zapojit kdokoliv.

Kladensko

Svatomartinský průvod v Buštěhradu

Kdy: 11. listopadu od 17 hodin

Kde: Dětské hřiště u Pelíšku, Buštěhrad

Proč přijít: Svatomartinský lampionový průvod se vydá do lokality Na Babkách. Zúčastnění si společně připomenou legendu o svatém Martinovi, a to to díky divadlu Kix. Chybět nebude ani svařené víno.

Martinská slavnost ve Lhotě

Kdy: 11. listopadu od 17.30 hodin

Kde: Obecní úřad Lhota

Proč přijít: Místní se vydají lampionovým průvodem do hospody U Splavu, připomenou si přitom příběh svatého Martina, ochutnají martinské rohlíčky a možná přijede i samotný Martin na bílém koni.

Ochutnají první letošní úrodu

Kdy: 9. listopadu od 10 do 18 hodin

Kde: Zelený dvůr, Kladno

Proč přijít: Půjde o první ročník akce pro všechny milovníky vína. Ochutnávku první letošní úrody nabídnou Kladenské svatomartinské slavnosti v Zeleném dvoře vedle Zanzibaru na nám. Starosty Pavla.

Berounsko

Vstupenkou na putování mohou být i svatomartinské rohlíčky

Kdy: 10. listopadu od 16 hodin

Kde: parkoviště u knihovny

Proč přijít: Dobrodružná cesta za svatomartinským pokladem čeká berounské děti i dospělé při akci nazvané Putování za svatým Martinem. Sraz mají na parkovišti u knihovny, kde si vyslechnou příběh o statečném Martinovi a poté si rozsvítí lampiony, se kterými se vydají na Městskou horu v Berouně. Právě tam se následně pustí do hledání pokladu.

Svatomartinská husa u Aleny

Kdy: od 8. do 11. listopadu

Kde: Restaurace Alena, Beroun

Proč přijít: Na svatomartinskou husu můžete přijít od 8. do 11. listopadu do berounské restaurace Alena. Čeká na vás svatomartinské menu: husí játra na cibulce a bílém víně, husí kaldoun s žemlovými knedlíčky a husím masem, husa pečená po staročesku a další delikatesy.

Na huse si pochutnají v Kozlovně

Kdy: od 8. do 11. listopadu

Kde: Kozlovna Beroun

Proč přijít: Kuchařský team restaurace Kozlovna Beroun si připravil pro všechny milovníky mladého svatomartinského vína husu a další dobroty typické ke svátku sv. Martina.

Nymbursko

Svatomartinské slavnosti na nádvoří poděbradského zámku

Kdy: 10. listopadu od 10.00 hodin

Kde: Poděbradský zámek

Proč přijít: Tradiční tržiště, cimbálovka a mladé víno. Tím vším oslaví svatého Martina v neděli na nádvoří poděbradského zámku. V symbolických 11.11 hodin přijede svatý Martin na bílém koni, aby požehnal poděbradským občanům a otevřel první lahev Svatomartinského vína. Od 14 do 18 hodin bude hrát Cimbálová muzika Réva. Ta sebou přiveze nejen trochu Moravy, ale na tradiční hudební nástroje dokáže zahrát různé žánry od jazzu, přes klasiku, filmové melodie a dokonce i rock. Čtveřici hudebníků mohou lidé znát z rozhlasu i televize.

Nevinná neděle s vínem i divadélkem

Kdy: 10. listopadu od 10.30 hodin

Kde: Kino Sokol Nymburk

Proč přijít: Už potřetí se sejdou milovníci vína i husy a mohou přijít i s dětmi, kterým od 11 hodin zahraje Petrpaslíkovo divadlo a od 14.30 hodin DS Hálek Včelí medvídky. Celý den se zabaví v tvůrčích dílničkách. Od 15.30 hodin zahraje Yannick Tevi.

Sametové svatomartinské hody ve Lhotě

Kdy: 16. listopadu od 14.11 hodin

Kde: Kostelní Lhota u rybníka

Proč přijít: Mladá vína si vychutnají v teple vyhřívaného stanu na břehu místního rybníka. Slavnostní otevření prvních letošních vín letos doprovodí výstava ke 30. výročí Sametové revoluce. Kromě vín bude možné ochutnat i sýry, husu nebo kávu. Husy se budou péct na hřišti a zahraje cimbálová muzika. Sladkou tečkou bude soutěž o nejlepší jablečnou dobrotu. Pátý ročník akce slibuje také soutěže a losování o ceny.

Příbramsko

Svatomartinská husa v divadelním klubu

Kdy: 10. a 11. listopadu od 12 a od 16 hodin

Kde: Divadelní klub Divadla A. Dvořáka Příbram

Proč přijít: Tradiční svatomartinská husa a ochutnávka svatomartinského vína z Vinařství Vajbar.

Domácí svatomartinská husa

Kdy: 9. a 10. listopadu

Kde: Hotel resort Equitana Martinice

Proč přijít: Podávat se bude domácí husí paštika na bylinkovém toustu s brusinkovým přelivem a pečená domácí husa plněná jablky s hávkovým zelím a slaninou a bramborovými nočky.

Svatomartinské hody

Kdy: 8. - 10. listopadu

Kde: Restaurace Na Hradbách Příbram

Proč přijít: Podává se husí roláda s drůbkovou faší a šťouchanými bramborami, pečené husí stehno s karlovarským nebo chlupatým zelím a karamelizovaným zelím.