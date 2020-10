Připravit nejenom předání moci, ale i plynulé převzetí klíčové agendy dneška, jíž jsou opatření v rámci boje proti řízení koronaviru. To byla hlavní témata schůzky na středočeském krajském úřadu, kde se v úterý se setkaly nynější hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a její předpokládaná nástupkyně Petra Pecková (za STAN). Nechyběli ani očekávaný náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS) a jeden z odcházejících radních Martin Herman (ANO).

Petra Pecková (STAN). | Foto: archiv STAN

Na programu zdaleka nebylo jen ladění detailů chystaného ustavujícího zasedání krajských zastupitelů, po němž by se měla ujmout vlády nová koalice vzešlá z krajských voleb. ANO odcházející do opozice, jež je dosud u moci společně se sociálními demokraty a podporou komunistů (přičemž jedni i druzí se do nového zastupitelstva vůbec nedostali) vystřídá velká koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců, kteří jsou sami koalicí TOP 09, Hlasu a Zelených.