Celkově podle Truxových slov bylo v kraji do akce zapojeno 328 policistů, kteří zkontrolovali 2150 řidičů a jejich vozidel. Vyměřili pokuty za 232 tisíce korun. Mezi provinilci nechyběli ani ti, kteří řídili s návykovými látkami. „Sedm řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholu a dva pod vlivem drog,“ uvedl mluvčí.

/FOTOGALERIE/ Až k pokutě se provolalo 78 řidičů, které středočeští policisté během třídenní kontrolní akce přistihli při používání telefonu za volantem. O výsledku krajské části dopravně bezpečnostní akce, která se v celostátním měřítku odehrávala od pondělí do středy, informoval ve čtvrtek policejní mluvčí Pavel Truxa. S tím, že právě na mobilní telefony byla dopravně bezpečnostní akce zaměřena především.

