Spoje pro dny volna by měly jezdit do října, pokud koronavirus nepřichystá nějaký nepříjemný šok. Výjimku představují posilové spoje Opatov–Průhonice na lince 363, s nimiž se počítá pouze do června; odjezdy jsou přizpůsobeny pro jednodenní výlety z Prahy a návraty zpět.

Také další autobusy potěší obyvatele metropole chtějící vyrazit „ven“ – jak časy odjezdů, tak svými trasami. Jde totiž o autobusy mířící do atraktivních regionů z Prahy, případně u středočeských nádraží navazují na vlaky, jež právě od hlavního města přijíždějí. Nejedné se přitom jen o tradiční Brdský cyklobus, který vozí milovníky kol i s jejich bicykly od nádraží v Dobřichovicích na úpatí brdských Hřebenů: přes Mníšek pod Brdy jezdí do Kytína.

Na vlaky od Prahy jsou napojeny také spoje linek 574 Křivoklát–Skryje, 633 vyrážející z Berouna na Tetín a Koněprusy, linky 673 Nymburk–Chleby či 679 na trase z Kolína přes Pňov-Předhradí do Poděbrad; z pražských vlaků lze přestoupit ve Velimi. Na vlaky i autobusy navazují spoje linky 697 na trase z Mšena přes Ráj na Doksy – a na autobusy od Prahy v této oblasti Mělnicka navazují také spoje linek 695 a 696 zpřístupňující Kokořínsko. Na lince 555 z Kladna do Zbečna zase vybrané spoje potěší prodloužením přes Křivoklát do Nezabudic.

Přímé spojení metropole s Posázavím může nabídnout spoj linky 382, který v sobotu dopoledne míří z Prahy do Stříbrné Skalice (načež jako linka 654 pokračuje do Vlkančic) – a v neděli odpoledne sveze chataře ze Sázavy do Prahy. V podobném režimu jedou posilové spoje na lince 390: v sobotu dopoledne od Smíchovského nádraží na Štěchovice a v neděli odpoledne do Prahy.

Nový výstup na Zličíně

Zmiňované trvalé změny příměstských autobusových linek se od poloviny května budou týkat především autobusů s čísly 304 a 305. Při příjezdu od Rakovnicka a Kladenska – pouze tedy ve směru jízdy do Prahy – pro ně bude od neděle 16. května zřízena výstupní zastávka Depo Zličín, fungující v režimu „na znamení“. Na lince 456 se pak v souvislosti s ukončením omezení ve Slaném od stejného data posunou časy odjezdů v úseku Knovíz–Slaný.