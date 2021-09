Autobusová doprava na zavolání není novinkou; v některých okolních krajích ji už znají. Jde o to, že autobus má sice pevně stanovený jízdní řád, avšak na svou trasu podle něj vyrazit nemusí. Ano, řidič je připraven vyjet – avšak učiní tak teprve ve chvíli, kdy je o jeho služby zájem. Aby skutečně vezl cestující – a nikoli jen vzduch. Nejedná se přitom o středočeský unikát: v Plzeňském a Libereckém kraji se už tento model testuje.

Zájem cestujících se přitom nebude ověřovat podle lidí čekajících ve výchozí zastávce. Přistavení autobusu si pasažéři budou moci vyžádat prostřednictvím mobilní aplikace PID Lítačka. Nebo i telefonicky: kdo aplikaci nepoužívá, může prostě zavolat na určené telefonní číslo. Nejde přitom o cestování ve stylu sázky do loterie. Stačí jediný zájemce, který si autobus objedná – a prostě se pojede. Neměl by přitom nastat ani problém technického charakteru: mobilní telefon – ať už se zmiňovanou aplikací, nebo bez ní – má dnes v kapse prakticky každý.

Na dotaz Deníku Borecký upřesnil, že do začátku se počítá s trojicí pilotních projektů, které nabídnou zkušenosti z různých regionů. Jak v okrajové části kraje, tak v blízkosti Prahy – a také někde uprostřed. Jedna z testovacích oblastí bude určitě na Příbramsku, řekl radní Deníku; s tím, že cílem je otestovat lokality rozličného charakteru. Další nicméně zatím upřesňovat nechtěl.

Pokud jde o integraci lokálních taxislužeb do systému zajišťování veřejné dopravy, radní Borecký zatím podrobnosti rovněž neupřesnil. Připomněl jen, že by se to v rámci Středočeského kraje mělo taktéž vyzkoušet v příštím roce.