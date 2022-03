Kraj očekává, že vytíženost centra bude i v následujících dnech enormní. Zatím bude fungovat čtyřiadvacet hodin denně po sedm dní v týdnu.„Úkolem asistenčního centra pro uprchlíky z Ukrajiny je zajistit na jednom místě všechny agendy, které v daném okamžiku potřebují. Začíná to registrací, pokračuje vízovým zajištěním, pojištěním, pomocí úřadu práce a ubytováním," popsal vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému a obrany Luboš Navrátil.

Centrum zároveň nabízí uprchlíkům i psychologickou pomoc či kontakty na neziskové organizace.Pro malé děti je připraven speciální hrací koutek. Spolu se svými syny tam byla i mladá Ukrajinka Miroslava. Její manžel zatím čekal, až přijde na řadu v hale. „Pocházíme ze zakarpatské oblasti. Hned jak jsme se dozvěděli, že se válčí, sedli jsme do auta a přijeli i se syny sem," vypráví Miroslava, která je s rodinou v Kutné Hoře už čtyři dny. Česky zatím umí jen velmi málo. „Nyní chceme zůstat v Kutné Hoře, uvidíme, co bude dál," říká.

V hlavním prostoru asistenčního centra pro uprchlíky byla nepřehlédnutelná také rodina s dospívajícími dvojčaty. Pan Vladislav umí docela obstojně česky, a tak nám mohl vyprávět svůj příběh. Čekal na vyřízení potřebných dokumentů právě pro své dcery. Sám žije v České republice už čtyři roky, jeho manželka necelý rok. Bydlí v Nymburce a pracují v Čelákovicích. „Pocházíme z centrální části Ukrajiny. Hned jak jsme se dozvěděli, co se děje, vyrazili jsme domů pro naše dcery, abychom je přivezli do bezpečí," vypráví Vladislav.

Cesta zpátky prý byla nekonečná. „Dorazili jsme včera, jsme strašně unavení. Jen do Lvova trvala cesta vlakem čtyřiadvacet hodin. Pak jsme pokračovali přes Polsko do České republiky. Cestovali jsme téměř dva a půl dne. Jsem ale rád, že jsme všichni pohromadě a v bezpečí," dodává Vladislav.

Většina Ukrajinců, na které jsme v centru narazili, umí česky jen velmi málo nebo vůbec. I proto se na místě pohybuje řada tlumočnic ve stejných vestách, které ochotně pomáhají s komunikací.„Do asistenčního centra může přijít kdokoli, není lokalizováno jen pro Kutnohorsko a Kolínsko. Jde o krajské centrum. Nyní bude otevřeno nonstop, v praxi uvidíme, jak bude vytíženo," dodal Navrátil.

Příliv uprchlíků bude podle něho v následujících dnech a možná i týdnech výrazně eskalovat. „Přesné počty nelze odhadnout," řekl Navrátil. Zároveň ujistil, že asistenční centrum bude pod stálým dohledem městské policie v součinnosti se státní policií.Hasiči budou pomáhat s agendou i dopravou uprchlíků do ubytovacích prostor, a to v rámci celého Středočeského kraje. Další krajské asistenční centrum by se po Praze a Kutné Hoře mělo otevřít v Mladé Boleslavi.