Jindřich Synek, ředitel SOŠ a SOU stavební KolínZdroj: Deník/Jana Martinková

Jak se změnili studenti za poslední rok?

Těžko to mohu posoudit, když jsem je půl roku neviděl, jsou doma. Viděli jsme jen ty, které jsme zvali na individuální pohovor. Mám strach, že studenti budou leniví. To se ví, doma u počítače je to příjemné.

Co jste se při distanční výuce naučil vy?

Určitě hodně. Pro některé pedagogy to bylo novum, ale máme technické obory, takže to pro nás jistě znamenalo rozšíření stávajících znalostí. Děláme například online konference na rozdíl od dob, kdy jsem se ve škole scházeli. Jsem rád, že mě situace přinutila učit se nové věci. Určitě to neodsuzuji. Jak se říká – nouze naučila Dalibora housti.

Narazili jste na triky studentů při on-line výuce? A na jaké?

Trvale. Jsou mladí a šikovní, vymýšlí, jak to či ono obejít. Ale nesetkali se s úspěchem. Vyžaduji připojení přes kameru, vím, jak pracují. Leckdy tvrdili, že to či ono technicky není možné. Stačilo ale říct, že jim dávám 30 vteřin, pak si to přes naše prostředky ověříme. Do minuty se pak najednou všechny technické problémy u 90 procent studentů vyřešily.