Posléze se ukázalo, že v téže době trnul obavami i sám Hynek. Bál se, aby neudělal něco špatně, když se ocitl v situaci, jakou ještě nezažil. Pomáhal muži s děsivě krvácejícím zraněním. Zvládl to. A v pátek jeho podíl na záchraně lidského života ocenil pamětní medailí ředitel středočeské policie Václav Kučera.

Skvělé, syn může mluvit

Manželé Černých jsou profesionálními hasiči; mimochodem oba mají hodnost majora. Dobře tedy z praxe znají všemožná rizika. A Hynek starší má navíc přehled o malérech, které se právě odehrávají. V souvislosti s jeho funkcí mu přicházejí SMS zprávy o aktuálních zásazích v regionu. Toho večera si přečetl jednu obzvlášť hrozivou. Vážná dopravní nehoda na dálnici D5, u exitu 14 Vráž. Dvě zraněné osoby, jedna s amputací končetiny.

V takové chvíli člověka napadnou všelijaké myšlenky. Zvlášť když si uvědomí, že syn, jenž si tehdy při studiu přivydělával brigádou v rychlém občerstvení, je na cestě domů. Autem. Po dálnici D5. S ještě mokrým řidičákem. A zhruba ke sjezdu na Vráž mohl dojet, pokud hned po směně sedl za volant a vyrazil domů!

Těch deset minut, kdy se rodiče marně snažili dovolat na synův mobil, byly hotovým peklem. Pak hovor přijal, ale řekl jen pár slov: „Jsem u nehody.“ Byla to vlastně úžasná zpráva. Ať se stalo cokoli, může mluvit! Až o chvíli později se maminka Jaroslava z dalšího telefonátu dozvěděla, že na místě pomáhá – a vypadá to tam moc ošklivě. „Výstražnou vestu na sobě máš?“ tlumočila Deníku otázku, s níž se tehdy na syna obrátila. Ujistil, že ano. A posléze ho za totéž pochválil i tatínek. Na fotkách, které kolegové pořídili na místě zásahu, viděl, že si ji znovu navlékl i poté, co si sundal tričko. To se v sychravém večeru nerozpakoval použít k zastavení masivního krvácení.

Pomohly znalosti hasiče

Zprvu přitom závažnému maléru nic nenasvědčovalo. Hynek mladší vzpomíná, jak přijel k neosvětlenému osobnímu autu, které, jak se ukázalo, narazilo do kamionu. Řidiči, jenž stále seděl uvnitř, řekl, že půjde umístit výstražný trojúhelník. Jenže šoféra, který mezitím vystoupil a přešel ke kufru, zasáhlo přijíždějící auto, jež do neosvětleného vozu nabouralo. O řidiče toho druhého auta se postarali ostatní motoristé, na pomoc řidiči prvního vozu zůstal Hynek skoro sám. „Nebyl to hezký pohled; rána muži amputovala jednu nohu a druhou vážně poškodila,“ přiblížil situaci na místě nehody. Naštěstí Hynek věděl, co dělat – je dobrovolným hasičem, a navíc studoval na strojníka požární techniky – a od ostatních řidičů se podařilo získat škrtidlo. O zraněného se pak staral až do příjezdu záchranářů.

Za svůj podíl na záchraně jeho života Hynek Černý v pátek převzal na krajském policejním ředitelství jubilejní 200. ocenění Gentleman silnic, které společně s policií uděluje Generali Česká pojišťovna již od roku 2004. „I přes svůj mladý věk prokázal nesmírnou odvahu,“ ocenil jeho zásah ředitel Kučera. A obrátil se i k hrdinově přítelkyni Denise: „Vy se ho určitě držte, protože je skvělý.“

Ocenění za záchranu života



- Titul Gentleman silnic získalo ve Středočeském kraji 25 lidí; 19 mužů a šest žen

- Ocenění zachránci životů zasahovali celkem u 16 událostí (vedle dopravních nehod šlo i o čtyři požáry vozidel a dva případy převzetí řízení autobusu, jehož řidič zkolaboval), při nichž pomohli minimálně 48 lidem; včetně čtyř dětí nebo mladistvých

- Gentlemanský titul dostali za zásady mimo službu i 3 zdravotníci (lékaři nebo zdravotní sestry), dva policisté a jeden hasič; dále pak mezi oceněnými nechyběli tři profesionální řidiči, voják, ale třeba i podnikatel, květinářka – a dokonce tři děti nebo mladiství



Zdroj: Ivana Buriánková, ředitelka projektu Gentleman silnic